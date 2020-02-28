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Угрозы в адрес загранучреждений РФ начали появляться в соцсетях Турции после новостей о гибели 33 военнослужащих республики в сирийском Идлибе, сообщили представители генконсульства России в Стамбуле.

По данным ведомства, в ночь на 28 февраля возле главного входа в здание учреждения проходила акция протеста. В ней приняли участия около 30 человек. Они обвиняли Москву в смерти соотечественников во время авианалёта ВС САР, пишет ТАСС.

В свою очередь Минобороны РФ опровергло участие Воздушно-космических сил страны (ВКС) в ударах по населённым пунктам Кансафра и Аль-Бара в Идлибе. По данным министерства, данные публикации являются вбросом так называемой «Сирийской обсерватории», расположенной в Великобритании.

Самолёты ВКС России 24 февраля 2020 года в указанных районах боевых задач не выполняли, — передаёт Минобороны РФ.

России заранее было сообщено о расположении турецких войск в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акара. По словам министра, военные были атакованы, несмотря на обмен данными координат с РФ. При этом заявил, что, когда сирийские войска наносили удары, поблизости не было вооружённых группировок.

Военнослужащие Турции попали под удар правительственной армии Сирии в районе населённого пункта Бехун. Согласно последним данным, погибли 33 солдата. Как ранее писал NEWS.ru, в Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.