Генерал-майор оценил шансы спасти заложников ХАМАС Генерал-майор ФСБ Михайлов: спасение заложников ХАМАС остается под вопросом

Фото: IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

Спасение заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС, остается под вопросом, так как Израиль придерживается позиции не идти на переговоры с террористами, пояснил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он уточнил, что ХАМАС при этом может предпринять попытки принудить Израиль к обмену заложниками.

Мы прекрасно знаем, что у Израиля есть принцип не договариваться с террористами. Его часто исповедуют. Мы также знаем о большом количестве лиц, арестованных за антиизраильские действия, за экстремизм и терроризм. Как ввиду этого стороны будут договариваться, неизвестно, — пояснил Михайлов.

По его словам, армия также может случайно нанести удар по месту содержания собственных граждан в секторе Газа. Михайлов подчеркнул, что объявление войны указывает на решительность намерений Израиля. Он заявил, что израильские власти давно придерживаются позиции не идти на переговоры в таких ситуациях. Он напомнил про захват террористами израильской олимпийской сборной в 1972 году. Тогда бывший премьер-министр Голда Меир призвала «действовать решительно», заявив, что «жертвы среди заложников берет на себя».

В любом случае пока конкретных разговоров об освобождении заложников нет ни с одной стороны. Остается только ждать развития ситуации, — заключил генерал-майор.

ХАМАС ранее объявило, что не намерено проводить какие-либо переговоры о судьбе заложников, пока продолжаются боевые действия. Об этом заявил глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания. До этого Египет и США попытались убедить ХАМАС отпустить из плена израильтян, однако ни Каиру, ни Вашингтону не удалось повлиять на ситуацию.