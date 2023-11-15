Генерал ФСБ рассказал, как будет развиваться конфликт между ЦАХАЛ и ХАМАС Генерал ФСБ Михайлов заявил о риске вступления «Хезболлы» в войну ЦАХАЛ и ХАМАС

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ

Ливанское движение «Хезболла» может стать полноценным участником конфликта между Израилем и ХАМАС, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в комментарии изданию Lenta.ru. По его мнению, это связано с эскалацией волнений в мусульманском мире, в том числе и среди радикально настроенных людей. Михайлов подчеркнул, что отсутствие заявлений от лидеров «Хезболлы» не следует рассматривать как гарантию их невмешательства в конфликт.

На ХАМАС история не завершится однозначно. Проблема ведь не в одной радикальной антисионистской группировке, а в том, что эскалация подняла на уши весь мусульманский мир. И в первую очередь речь идет о радикальных движениях, — объяснил отставной генерал.

Михайлов отметил, что к настоящему моменту ситуация в зоне конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС еще не достигла критической точки. По его мнению, в случае успешной ликвидации палестинского движения Израиль будет двигаться дальше.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что дал армии указание быть готовыми к любому сценарию развития событий. По его словам, армия готовится и к возможному противостоянию с движением «Хезболла». Он призвал ее лидеров «не испытывать Израиль».