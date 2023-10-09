Генерал ФСБ объяснил, почему Израиль не ожидал атаки ХАМАС Генерал ФСБ Михайлов: разведка Израиля не имеет агентов в ХАМАС

Фото: IMAGO/SAEED QAQ/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Заявления о провале израильской разведки, которая не заметила подготовку Палестиной массированного ракетного удара и наземной атаки, несправедливы, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что создать агентуру в организации типа ХАМАС в принципе очень сложно.

Если у них не было своих позиций в ХАМАС, что они могли сделать? Мы часто судим о разведке по голливудским стандартам, но агентурная работа в моносреде, где люди исповедуют определенные принципы, очень сложна. Внедрить своих людей в нее еще сложнее, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что ХАМАС является весьма сплоченной агрессивной террористической организацией с эффективной контрразведкой, способной выявить и пресечь любые подходы к членам организации. Таким образом, по мнению специалиста, ситуацию можно назвать не провалом израильской разведки, а отсутствием у нее возможностей.

Михайлов также объяснил причины того, что поставки оружия ХАМАС прошли незамеченными. По словам генерала, стрелковое оружие есть практически в каждой палестинской семье, а более тяжелое вооружение могло попасть в сектор Газа из Египта, в том числе через сеть подземных тоннелей.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что эффективность израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» по-прежнему не вызывает сомнений, несмотря на пропущенные ракеты ХАМАС. По словам специалиста, ни одна система ПРО, даже самая совершенная в мире, не может на 100% противостоять нескольким тысячам ударов, нанесенным одновременно.