Где же Диуф? Египетского писателя похитили с выставки в Саудовской Аравии С Международной книжной ярмаркой в Эр-Рияде что-то не так, потому что оттуда пропадают люди, заявляет египетская интеллигенция

Фото: Соцсети

Ахмед Диуф

В конце октября хештег #где_Диуф захватил арабский сегмент социальных сетей после того, как стало известно о внезапной пропаже египетского писателя Ахмеда Диуфа с книжной выставки в Саудовской Аравии, это произошло 8 октября, хотя информация о его исчезновении появилась в СМИ только сейчас. Теперь пользователи соцсетей совместными усилиями пытаются найти таинственно исчезнувшего автора, который представлял на выставке Египет и свое издательство Kotopia на Международной книжной выставке в Эр-Рияде. Нельзя исключать, что Диуф перешел дорогу королевской семье монархии, за что и поплатился.

Согласно доступной информации, Диуфа похитили саудовские службы безопасности в самый последний день выставки, а коллеги по цеху предпочли не поднимать шум, опасаясь, что от этого их товарищу сделают только хуже. Причем люди, которые увезли писателя, предупредили всех присутствующих, что не стоит поднимать эту тему в социальных сетях ради самого же Диуфа. Но когда спустя 15 дней после исчезновения Диуфа новой информации о нем так и не появилось, друзья писателя решили, что все же пора оповестить мир о его исчезновении.

Пытаясь привлечь внимание к проблеме, Ибрагим Исса — главный директор издания, в котором работал Диуф, публично заявил о том, что с Международной книжной ярмаркой в Эр-Рияде «что-то не так», потому что «оттуда пропадают люди». Он рассказал, что после пропажи Диуфа обратился за помощью к Ассоциации египетских и арабских издателей, руководству выставки, посольству Египта, МИД обеих стран, но никакой информации так и не получил.

Ахмед отсутствует уже пятнадцать дней! Все решили хранить молчание из страха за его жизнь, но я считаю, что имею право спросить: где Диуф?? — заявил в социальных сетях Исса, положив начало межарабской компании по поиску писателя.

Впрочем, опасаясь повторить судьбу писателя, он все же в конце приписал, что его публикация не обвиняет саудовские власти в халатности, а лишь вежливо просит разобраться в проблеме и отыскать Диуфа.

Как только о ситуации узнала общественность, журналисты и правозащитники начали собственные расследования. Египетское интернет-издание Mada Masr выяснило, что саудовские силы безопасности сначала отвели Диуфа в его номер в гостинице, обыскали вещи и конфисковали технику. Причем незадолго до окончательной пропажи Диуфа саудовцы заодно проверили телефоны представителей других издательств, которые оставались в том же отеле, что и похищенный египетский писатель.

Лишь после того как в медиапространстве начали поднимать шум, 25 октября Министерство иностранных дел Египта сообщило семье Диуфа, что его арестовали саудовские власти и что в данный момент он находится под следствием. Где именно находится писатель, почему его арестовали и какие обвинения против него выдвинули — семье не сообщили, а заодно попросили родственников ни о чем не распространяться.

Мы ничего не можем сделать, потому что ситуация сейчас в их руках, а давить на них — дело опасное, — заявили семье пропавшего в МИД Египта, добавив, что с Диуфом «все в порядке, по крайней мере пока».

Фото: Wang Haizhou/XinHua/Global look Press

Позже издательство Kоtopia намекнуло, что, по их информации, у Диуфа «большая и серьезная проблема», но уточнять ничего не стало.

Неудивительно, что сейчас многие проводят параллели с историей убийства оппозиционного американо-саудовского журналиста Джамаля Хашогги на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Официальная версия королевства гласит, что журналист подрался с какими-то людьми и погиб, но многие считают, что операцию организовали в Эр-Рияде. Правда, разница в том, что Хашогги был близок к саудовской верхушке и сильно ее критиковал, а египетский писатель Диуф, по словам родственников, никогда не интересовался политикой и не занимался никакой политической деятельностью. Тем более Диуф ранее уже несколько раз посещал Саудовскую Аравию и никаких проблем не было.

Еще одной версией причины исчезновения стала та, что в издательстве Kotopia, где работает Диуф, выпускают что-то «неправильное». Но Kotopia публикует лишь обычную художественную литературу, триллеры и детективы, а не оппозиционные манифесты. Да и Саудовская Аравия становится лояльнее. Еще в прошлом году гости и организаторы книжной выставки отмечали, что власти страны «идут в ногу со временем» и снимают ограничения на тематику книг, позволяя продавать произведения о суфизме (мистическом направлении ислама), гомосексуализме, атеизме, сексе и магии. Раньше за распространение такого харама (неразрешенного в исламе) полиция нравов Саудовской Аравии могла конфисковать все экземпляры.

Арабская правозащитная организация We Record, лозунг которой «Общество наблюдает, общество наказывает», сообщает, что причиной ареста Диуфа могла стать направленная против него кампания в социальных сетях за его прошлые высказывания. О какой именно кампании и высказываниях идет речь, организация не уточняет, но многие предполагают, что раз его арестовали, возможно, когда-то он все же говорил что-то против саудовской власти. Тем временем семья, родственники и друзья Диуфа просят общественность «сдерживать пыл», чтобы не навредить писателю.

Вообще Международная книжная ярмарка в Эр-Рияде была символом прогрессивности саудовского государства, своеобразным индексом того, насколько королевство развито в общественном плане, что там сейчас можно, а что запрещено. Еще на заре возникновения проекта консервативные саудовцы видели в нем рассадник западных «греховных» идей. Власть изначально даже пыталась как-то ограничивать «продвинутость» выставки. Например, в 2009 году там арестовали лауреата Международной премии в области арабской литературы Абдо Халя за то, что он слишком близко подошел к женщине-писательнице, что неэтично по нормам ислама. А в 2011-м на ярмарку вторглась исламистская группа, которая обвинила присутствующих в аморальных действиях и в том, что сюда приходят, только чтобы «домогаться до девушек». Тем не менее власти продолжили использовать выставку с целью показать миру, что Саудовская Аравия становится более открытым государством и что там живут не одни «дикари-бедуины». В 2012 году организаторы ярмарки разрешили, чтобы ее одновременно могли посещать мужчины и женщины, и прямо сказали, что не будут преследовать женщин, которые на выставке не закроют лицо. Напомним, что это происходило задолго до прихода к власти либерального по ближневосточным мерками наследного принца Мухаммада бин Салмана, который сейчас занимается трансформацией королевства в современную державу, открытую полезным тенденциям с любой стороны. Но ситуация с арестом Диуфа показывает, что хоть в королевстве появляется все больше свобод, человек там все равно может исчезнуть.