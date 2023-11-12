Газу могут демилитаризовать: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Нетаньяху пообещал демилитаризовать сектор Газа и оставить его под контролем

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в секторе Газа добиться полной его демилитаризации и намерен сохранить за собой контроль в сфере безопасности в анклаве, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, это позволит Тель-Авиву исключить любую угрозу для себя на данном направлении.

Нетаньяху отметил, что Армия обороны Израиля продолжит контролировать все в секторе Газа с точки зрения безопасности, гарантируя, что оттуда не будет исходить терроризм. По его мнению, резня 7 октября навсегда доказала, что везде, где нет израильского контроля, укореняется терроризм и наносятся удары по стране. Израильский премьер также отметил, что в любом случае в секторе Газа не должно быть радикалов у власти.

Главное о событиях, связанных с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке к вечеру 11 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Кто может остановить войну

США способны остановить действия Израиля в секторе Газа, если Вашингтон действительно хочет предотвратить возникновение большой региональной войны, заявил в своем телеобращении лидер шиитской группировки «Хезболла» шейх Хасан Насрулла. По его словам, чтобы заставить Штаты объявить перемирие, группировка и ее союзники открыли вспомогательные фронты в Ираке, Сирии и Йемене.

В ходе выступления Насрулла приветствовал «решение руководства и народа Йемена» о запуске ракет и беспилотных аппаратов в сторону Израиля. По его словам, данные действия имели «важное значение для баланса сил, даже если ракеты не достигли цели».

«Рафах» откроется вновь

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» возобновит работу для владельцев иностранных паспортов, желающих покинуть сектор Газа, в воскресенье, 12 ноября, сообщили пограничные службы палестинского анклава. Работа КПП была заблокирована 10 ноября.

Известно, что перед блокировкой расположенного на границе с Египтом КПП Газу намеревались покинуть порядка 600 человек, имеющих гражданство иностранных государств или двойное гражданство. В списке числились в том числе 85 россиян.

«Хезболлу» предостерегли от вступления в конфликт, атака на Израиль из Газы

Нетаньяху в своем телеобращении предостерег ливанское движение «Хезболла» от полномасштабного вступления в палестино-израильский конфликт. По словам политика, израильские военные готовы к эскалации на северном фронте.

Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила подозрительную воздушную цель, попавшую в страну из Газы, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подробностей инцидента не приводилось.

Арабские страны высказались о судьбе Газы

Военная кампания Израиля в секторе Газа не должна привести к отторжению анклава от единого палестинского государства, говорится в итоговом заявлении совместного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), завершившегося в Эр-Рияде. В документе также указано, кто является, по мысли авторов заявления, «единственным законным представителем палестинского народа».

Там заявлено, что единственным законным представителем палестинского народа является Организация освобождения Палестины (ООП). Участники саммита призвали все действующие в секторе Газа и на Западном берегу группировки объединиться под эгидой ООП.

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