Газа осталась без гумпомощи: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Израиль блокирует доставку гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, которую отправили из Египта, Иордании, Катара, Турции и ОАЭ, заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он добавил, что население сектора Газа живет в холодных условиях без доступа к воде и электричеству. При этом население палестинского анклава не собирается покидать свои дома и эвакуироваться в южные части региона, подчеркнул он.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта в ночь на 14 октября, читайте в материале NEWS.ru.

По данным палестинского Минздрава, за неделю войны погибли 2215 жителей сектора Газа, 8714 получили ранения. Данные по жертвам в Израиле не обновлялись два дня. На текущий момент известно о 1300 погибших и 3227 раненых.

Растет число погибших россиян

Число россиян, погибших в результате вооруженного конфликта Палестины и Израиля, возросло до 16 человек, заявила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова. Пропавшими без вести числятся восемь человек, консульский отдел занимается подтверждением этих данных.

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел бойцов палестинского движения ХАМАС на въезде в Ашкелон. Корреспондент и оператор в момент удара легли на траву. По словам журналиста Алексея Дегтярева, атака была массированной. Он насчитал свыше 11 залпов с разных сторон. В результате инцидента никто не пострадал.

Жители сектора Газа лишены доступа к питьевой воде

Большинство жителей Газы лишены доступа к чистой питьевой воде, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов. Причиной стало отключение Израилем водоснабжения палестинского анклава. Население вынуждено брать воду из сельскохозяйственных скважин, что может вызвать вспышки заболеваний, отметили во всемирной организации.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что был убит Абу Мерада, глава воздушной системы ХАМАС в секторе Газа и координатор нападения на фестиваль в Израиле Nature Party. Кроме того, были ликвидированы десятки бойцов элитного подразделения «Нухба» в результате удара авиации.

Вооруженные силы Израиля пресекли попытку проникновения в страну «террористической ячейки» из Ливана. Для предотвращения действий по нарушению границы был использован беспилотный летательный аппарат, который ликвидировал несколько «террористов».

MSNBC сообщил со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины об ударе Израиля по трем автоколоннам беженцев в секторе Газа. По информации канала, в результате удара погибли не менее 70 человек.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что действия Израиля, подразумевающие коллективное наказание всех палестинцев, включая полную блокаду сектора Газа, являются недопустимыми. По его словам, все происходящее не должно выходить за рамки международных правил ведения войны. Бельгия также призвала освободить всех заложников, находящихся в плену у ХАМАС.

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Что говорят эксперты о конфликте на Ближнем Востоке

Западные эксперты считают, что ХАМАС имеет огромную сеть подземных туннелей, что является сильным преимуществом перед израильской армией. Бойцы палестинского движения используют туннели под густонаселенной Газой для сокрытия оружия, командных пунктов и бойцов. Со временем проходы стали более изощренными благодаря вентиляционным шахтам и электричеству. По мнению некоторых экспертов, некоторые туннели достигают глубины 35 метров и могут быть оборудованы железнодорожными путями и помещениями связи.

Обозреватель Sky News Шон Белл назвал ХАМАС «пешкой» в конфликте с Израилем. Он предположил, что за обострением ситуации на Ближнем Востоке стоит Иран.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон считает, что украинский конфликт, а также противостояние Израиля и ХАМАС могут привести к длительным и серьезным проблемам на энергетических и продовольственных рынках. По его словам, кризис затронет мировую торговлю и международные отношения.

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