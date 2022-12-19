Фрунзе, 10 млн золотых рублей и пушки: как Ленин помогал Ататюрку В Анкаре накануне 6-й годовщины убийства посла РФ Андрея Карлова показали фильм, как Советская Россия поддерживала Мустафу Кемаля в борьбе с Антантой

Фото: Rus Evi / Русский дом в Анкаре

В Анкаре вечером 18 декабря состоялся показ документального фильма «Дорога надежды» (Umudun Yolu). Он не только снят необычным способом — оператор ехал на телеге, запряженной волами, чтобы быть ближе к скоростям начала ХХ века, но и рассказывает о совсем неизвестном эпизоде сотрудничества Советской России и Турции, когда Ленин помогал Ататюрку боеприпасами.

Расстояние от черноморского порта Инеболу до Анкары — 344 км. Во время турецкой войны за независимость в 1919–1923 годах, когда Национальное движение под руководством Мустафы Кемаля (Ататюрка) и Великое национальное собрание Турции в Анкаре противостояли силам Британии, Франции, Италии и Греции, стало понятно, что без помощи извне кемалистам не обойтись. Ататюрк обратился к Ленину с просьбой установить дипломатические отношения с Турцией, которая тогда еще официально считалась Османской империей, и оказать ей помощь в борьбе за независимость. Советской России такое предложение оказалось выгодным. Во-первых, это было признание, пусть и со стороны еще не закрепившейся у власти, но весомой политической и военной силы Турции, а во-вторых, это позволило бы обезопасить Кавказ и Закавказье от возможного проникновения туда сил Антанты в случае, если Османская империя оказалась бы поделена между европейскими державами. 3 июня 1920 года Народный комиссариат иностранных дел, предшественник МИД РФ, направил Ататюрку письмо, в котором было сказано, что «советское правительство с живейшим интересом следит за героической борьбой, которую ведёт турецкий народ за свою независимость и суверенитет, и в эти дни, тяжёлые для Турции, оно счастливо заложить прочный фундамент дружбы». В августе 1920 года была достигнута договоренность о помощи турецкой стороне: 6 тыс. винтовок, более 5 млн патронов, свыше 17 тыс. артиллерийских снарядов и 5 млн золотых рублей (всего, впрочем, было переправлено более 10 млн золотых рублей). Уже в ноябре 1920 года в Анкаре было открыто советское посольство.

Фото: Rus Evi / Русский дом в Анкаре

Доставка в основном проходила морем, из Новороссийска и Туапсе в Инеболу, Самсун и Трабзон. Первая партия оружия пришла по этому маршруту в Турцию через Трапезунд в сентябре 1920 года. Всего за годы войны Москва поставила кемалистам почти 38 тыс. винтовок, 324 пулемета, около 45 тыс. ящиков патронов, 66 орудий и более 141 тыс. снарядов. Также в марте 1921 года был заключен договор о дружбе и братстве между Советской Россией и кемалистами. Немного позже, в августе 1921 года, в Турцию был направлен в командировку в качестве посла Украинской ССР военачальник Михаил Фрунзе и другие военные инструкторы, которые участвовали в разработке наступательных операций войск Ататюрка против греков.

Об одном из эпизодов этой войны и рассказывает фильм «Дорога надежды», который показали 18 декабря в Музее живописи и скульптуры Анкары. В картине, снятой по книге турецкого писателя Алпа Армутлу, показана обстановка тех лет. Насим Доган и Синан Чевик вместе с Армутлу 101 год спустя снова проехали по дороге от Инеболу до Анкары, разговаривая с местными жителями и пытаясь найти следы тех событий. Для большего погружения в эпоху оператор снимал с повозки, запряженной волами, — главного средства передвижения в Турции времен войны за независимость.

Помощь Советской России Турции была неоценимым вкладом в победу турецкого народа над империализмом. Когда Россия и Турция вместе — никакие враги нам не страшны, — отметил глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Анкаре Александр Сотниченко.

Фото: Rus Evi / Русский дом в Анкаре

Презентация фильма в Анкаре была сделана накануне траурной даты — годовщины со дня убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Он был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Бывший полицейский Мевлют Алтынташ застрелил его со словами: «Мы умираем в Алеппо, а ты умрешь здесь». Убийца был застрелен на месте турецким спецназом. Следствие, проведенное республиканской прокуратурой Анкары, пришло к выводу, что преступление было спланировано мощной организацией, в том числе, по утверждению турецкой стороны, к нему причастен Фетхуллах Гюлен, лидер организации FETO, объявленной в Турции террористической.

Всего следствие выделило 28 человек, причастных к убийству. На суде 9 марта 2021 года Шахин Согют и Салих Йылмаз получили по два пожизненных срока в колонии строгого режима по статьям «Попытка свержения конституционного строя» и «Предумышленное убийство в террористических целях».

Еще двое, Хусейн Кетудже и бывший сотрудник спецслужб Вехби Кюршад Акалын, приговорены к пожизненному сроку в колонии строгого режима по статье «Попытка свержения конституционного строя», а также к 15 годам тюрьмы за «пособничество в организации покушения в террористических целях». Еще несколько человек были приговорены к различным срокам тюремного заключения — от 3 лет и 9 месяцев до 10,5 года. В отдельное производство выделены дела тех, кто «находится в бегах», в их числе — Фетхуллах Гюлен.

В честь Карлова в Турции названа улица, на которой находится посольство РФ в Анкаре, зал в Центре современного искусства, где произошло убийство, а также улица в городе Демре в провинции Анталья.

19 декабря в посольстве России в Анкаре прошла церемония памяти Карлова. Также руководитель Русского дома в Анкаре Александр Сотниченко вместе с преподавателями и учениками школы им. А. Г. Карлова при посольстве России в Турции возложили цветы к мемориальной доске у Дома турецко-российской дружбы.