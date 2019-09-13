Пятая по величине в мире гостиничная компания Louvre Hotels Groups, которая принадлежит французским владельцам, открывает свои отели в Дамаске. Об этом узнал News.ru, изучив сирийские порталы с вакансиями. С 8 сентября французы начали искать персонал для работы в Арабской Республике. Такое развитие событий ставит вопрос о том, что сирийское правительство частично преодолевает международную изоляцию.

Объявление от лица Louvre Hotels Groups появилось на одном из англоязычных сирийских сайтов, посвящённых поиску работы. В сообщении, которое удалось найти News.ru, говорится, что компания ищет финансового директора «для открывающихся в ближайшее время отелей в Дамаске — пятизвёздочного Royal Tulip Semiramis и четырёхзвёздочного Golden Tulip Mazzeh». Отмечается, что работа предполагает полную занятость. От кандидата требуется опыт работы в гостиничном бизнесе не менее трёх лет. Само объявление датируется 8 сентября. Как следует из описания вакансии, Louvre Hotels Groups рассчитывает найти финансового директора в течение этого месяца. Ранее данные о начале работы гостиничной компании в сирийской столице не имели подтверждения. Представители сирийского Министерства туризма отрицают подобные планы Louvre Hotels Groups.

nazhaco.com

Так, министр туризма Арабской Республики Мухаммед Рами Радван Мартини сообщил журналистам, что пока ни одна французская гостиничная группа не проявляла интереса к Дамаску и его пригородам.

На сегодняшний день мы не получили ни одного предложения от французских групп эксплуатировать или построить отель, — сказал министр.

Тем не менее он заявил, что сирийское правительство приветствует все инвестиционные инициативы из-за рубежа и что оно открыто для предоставления необходимой помощи. Вместо этого Мартини сообщил, что новые проекты есть у сирийских отельеров. Так, по его словам, в ближайшее время одна из местных гостиничных групп хочет открыть два отеля в Дамаске. Он сообщил, что лично посещал места, где будут располагаться отели, и остался доволен прогрессом. Сведения о том, что в сирийскую столицу спустя долгое время возвращается французский бизнес, он назвал неверными.

Впрочем, приход Louvre Hotels Group в Дамаск уже активно обсуждают пользователи арабского сегмента социальных сетей. Один из отелей, который планирует открыть группа, будет, по этим данным, расположен в центре Дамаска, а другой — в юго-западном районе столицы Меззе. Первым, как ожидается, станет Royal Tulip Hotel Samir Amis (5 звёзд), а вторым — Golden Tulip Al-Mezzeh (4 звезды). 230-местная гостиница Samir Amis площадью 7449 кв. м будет введена в эксплуатацию к июню 2020 года. Второй отель, рассчитанный на 206 мест на площади 10 071 кв. м, будет введён в эксплуатацию в первые месяцы 2020 года. Оба проекта, как сообщается, находятся в ведении сирийской инвестиционной группы Nazha, которая, как можно предположить, играет роль посредника французской компании на рынке Арабской Республики. Никаких дополнительных данных не приводится.

Наблюдатели отмечают , что инициативы Louvre Hotels Group — это первый с 2011 года случай, когда западная гостиничная компания проявляет интерес к Арабской Республике, переживающей длительный гражданский конфликт.

Работа французских предпринимателей в Сирии на протяжении всей острой фазы гражданской войны поднимала много вопросов, связанных с нарушением международного законодательства и директив Брюсселя. Ранее в этом году бизнес-партнёры французского сахарного гиганта Tereos подали жалобу на компанию за то, что она якобы продолжает поставлять свой искусственный подсластитель в Сирию, где он, как предполагается, используется для изготовления оружия. Речь шла о сорбите, который руководство Евросоюза попросило не продавать в зоны вооружённого конфликта по той причине, что он является одним из компонентов для производства ракетного топлива. Представители Tereos признали, что около 45 тонн сорбита по неизвестным причинам пропали в Турции, откуда, вероятно, они были перевезены в Сирию. Но партнёры компании утверждали, что Tereos преднамеренно занималась прямыми поставками сорбита в Арабскую Республику в 2017 году.

Конечно, работа французских отельеров в Дамаске вряд ли пойдёт вразрез с требованиями Брюсселя и различными санкционными мерами. Она — признак того, что международные акторы готовы добровольно идти на смягчение изоляции сирийского правительства.