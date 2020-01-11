https://static.news.ru/photo/181905fe-3478-11ea-9162-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франция призвала сделать всё возможное для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД).

Об том заявила министр вооружённых сил страны Флоранс Парли. По её словам, необходимо предпринять все возможные шаги для того, чтобы не допустить эскалации напряжённости.

Нельзя терять нити диалога, — подчеркнула она.

Парли отметила, что рассчитывает на содействие Ирана в этом вопросе.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Официальный Тегеран в свою очередь назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.

8 января база Айн аль-Асад в Ираке, где находятся американские военные, подверглась ракетному обстрелу со стороны Ирана.

Как ранее писал NEWS.ru, иранские власти заявили, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, прописанные в ядерном соглашении 2015 года.