Флаг «Талибана» развернули в соборе Святой Софии

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Активисты запрещённого в России движения «Талибан» развернули свой флаг в соборе Святой Софии в Турции. Они выкрикивали «Аллаху акбар».

По данным греческого издания Vima Orthodoxias, во время акции один из активистов поднял вверх указательный палец. Этот жест используют исламские террористы.

Британский эксперт по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри заявил, что следующими в соборе поднимут флаг активисты ИГИЛ (запрещено в РФ).

NEWS.ru писал, что электорат действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с равнодушием встретил новость о смене статуса музея Святой Софии. Большинство граждан Турции волнует безработица, которая возникла в стране после пандемии коронавирусной инфекции. Работы лишились более 2 млн человек. Согласно данным опроса, за Эрдогана готовы проголосовать только 38% граждан.

Собор Святой Софии был открыт в 537 году и на протяжении более тысячи лет оставался самым большим храмом в христианском мире. Его высота составляет 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами храм был превращён в мечеть, а в 1935 году стал музеем.

Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.