Финляндия может остаться без ПВО из-за сектора Газа MW: ситуация в Газе мешает Израилю передать ПВО Финляндии

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конфликт палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ поставил под угрозу возможность передать Финляндии израильские системы ПВО «Праща Давида», пишет журнал Military Watch. По его данным, Израиль и Финляндия уже заключили контракт на поставку на €317 млн.

Способность Израиля доставить системы «Праща Давида» в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа, так как страна резко столкнулась с нехваткой боеприпасов, особенно для систем ПВО малой дальности, — уточнили авторы.

Журналисты отметили, что сейчас Израиль будет в немалой степени полагаться на «Пращу Давида» на фоне обострения отношений с ливанским движением «Хезболла». Кроме того, израильская сторона не исключает включения в конфликт Ирана.

О заключении договора между Министерством обороны Израиля и Финляндией на продажу израильской ПРО и ПВО «Праща Давида» стало известно накануне. В оборонном ведомстве еврейского государства назвали подписание документа историческим моментом. Отмечается, что на церемонии подписания присутствовал посол Финляндии в Израиле.

«Праща Давида» производства компании Rafael способна перехватывать ракеты на дальности 40–300 километров. Система эксплуатируется в Израиле с 2017 года и составляет средний уровень возможностей многоуровневой противоракетной обороны.