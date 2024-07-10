Финансист раскрыл, зачем ОАЭ начали скупать российские нефтепродукты Финансист Разуваев: ОАЭ скупают российские нефтепродукты для перепродажи

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Объединенные Арабские Эмираты могли нарастить в четыре раза закупки российских нефтепродуктов для выгодной перепродажи, заявил в беседе с NEWS.ru финансист Александр Разуваев. Он предположил, что арабская страна получила скидку на углеводороды.

Это чисто коммерческая история. Если цена комфортная, они могут нефтепродукты из России перепродать или даже купить для себя. Может, они на внутреннем рынке решили продать? Очень часто у нефтяных компаний бывает бартер. На каком-то региональном рынке получает нефть или нефтепродукты от другой, а расплачивается не деньгами, а продуктами в другом регионе. Скорее всего, ОАЭ скидку получили, — заявил Разуваев.

Ранее Минфин США сообщил, что поставки нефти с проекта «Сахалин-2» в Японию выведены из-под потолка цен до 28 июня 2025 года. Лицензия не разрешает трансакции, которые были запрещены после введенных ограничительных мер против РФ.

До этого сообщалось, что объем торговли между РФ и Евросоюзом в апреле упал до минимума за 24 года и составил €5,6 млрд. Товарооборот ЕС и России по итогам месяца сократился на 6% по сравнению с мартом. Основными экспортными товарами оказались газ, железо, сталь и нефтепродукты.