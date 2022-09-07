Феменеет Восток: в Египте жена впервые засудила мужа за «непослушание» Часто бывает, что мужчины обвиняют жен в «неповиновении», но обратного случая в Египте еще не встречалось

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Феминистические тренды касательно равноправия полов и «освобождения женщин из оков патриархата» дошли до довольно консервативной Северной Африки. В Египте широкую огласку получило первое в истории страны судебное дело против мужчины о «непослушании», в котором истцом выступила супруга. Оперируя исламскими законами, женщина, недовольная поведением своего мужа, подала в суд, чтобы вернуть благоверного в лоно семьи.

Выгнал жену и отобрал сыновей

Судебное дело 34-летней египтянки в отношении «непослушания» мужа вызвало скандал. Это первый раз в истории Египта, когда женщина решила «сломать систему» и начать такое разбирательство. При этом поводов у нее, как оказалось, было достаточно.

Во-первых, муж выгнал жену из супружеского дома. Во-вторых, он разлучил своих детей, так как взял двух сыновей, чтобы жить с ним, а двух дочерей оставил жене. В-третьих, он взял на себя опеку над малолетними детьми (что является правом его жены). И, наконец, он обвинил свою жену в краже и клевете, — заявила адвокат истицы Иман Мухсен.

По словам адвоката, она часто сталкивается с тем, что мужчины обвиняют свою жену в «неповиновении», но еще никогда не было обратного случая.

Как к такому прецеденту отнесутся судьи — пока не совсем ясно. В исламской традиции не предусмотрено никакого наказания против «непослушного» мужа, ведь он опекун и слушаться никого не обязан. Впрочем, Мухсен уверена, что если супруг нарушает свои супружеские обязанности, он автоматически становится «непослушным». Свои утверждения она подкрепляет ссылками на авторитетных мусульманских ученых: Абу Ханифу, Малика аль-Шафии и Ибн Ханбаля — основоположников крупнейших богословско-правовых доктрин-мазхабов — ханафитов, шафиитов и ханбалитов.

Правозащитники между тем уверены, что этот случай привлечет внимание к необходимости реформ в семейном законодательстве Египта.

Правозащитник и основатель группы «Египетское семейное право» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook Ахмед Рефат напоминает, что с семейным правом в Египте большая проблема. Даже если женщина выиграет суд, ей придется очень постараться, чтобы судебное решение в итоге исполнили.

[От правительства] исходит слишком много разговоров, но нет реальных шагов. Нынешний семейный закон несправедлив по отношению к детям в первую очередь, затем к женщине во вторую очередь, затем к мужчине в третью очередь. В жалобе на непослушание мужа нет никакого смысла, так как отсутствует юридическое основание. Но, возможно, этот случай сможет на что-то повлиять, — считает Рефат.

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Мужчина — опекун женщины

Семейные законы современного Египта создавались еще в первой половине ХХ века с опорой на традицию шариата, то есть на классическое исламское право. Считается, что эти законы сильно ограничивают супругу, но зато дают слишком много свободы и привилегий мужу. Так, мужчина может иметь до четырех жен и развестись по щелчку пальца, трижды произнеся слово «талак» (развод). Если женщина захочет развода, то ей придется обращаться в суд и долго доказывать, что этот человек ей не подходит. К тому же судья (кади) в этих вопросах редко встает на сторону женщины и всегда может отложить развод под предлогом того, чтобы выяснить, беременна женщина или нет.

В 2000-м году египтянкам все же разрешили разводиться без таких сложностей. Сделали это, основываясь на коранических нормах касательно «хула», то есть развода, поводом для которого может послужить даже простая потеря чувств со стороны женщины. Тем не менее даже его нужно добиваться через суд, порой тратя на это весьма много средств. Учитывая, что судьи не всегда одобряют «хула» и что по его итогу жена должна заплатить мужу солидную компенсацию, немногие женщины Египта решаются на такое длительное испытание, предпочитая терпеть все тяготы совместной жизни.

К слову, «непослушание», упомянутое в начале текста, тоже берет свои корни из исламского права. Шариатское право исходит из того, что женщина принадлежит мужчине. Правда, преподносится это через «кивама» (опеку). Богословы считают, что в браке женщина должна слушаться мужа во всем и вести себя покорно не потому, что она его предмет, а потому, что он является ее попечителем, защитником, который желает ей только добра и счастья.

Все судебные процессы, разбирающие супружеские дела, отталкиваются от этого принципа «доброжелательной власти» мужчины над женщиной. Даже если супруг поступает не совсем хорошо, суд может все равно встать на его сторону, так как женщина якобы просто «на эмоциях» и не знает, что делает, ведь супруг-мусульманин не может желать ей зла, поскольку он — ее попечитель. И даже если он ошибся, то в этом тоже может быть вина женщины, ведь она могла не полностью отдать себя под его власть и защиту или «не отдавать себя везде и во всем». В исследовании правоведа Мулки Аль-Шарими о семейных законах в шариате сказано, что все исламские предписания в браке можно свести к одному — чтобы супружеский союз считался удачным, мужчина должен хотя бы минимально обеспечивать женщину, а она должна быть послушной и сексуально доступной. Такой подход практикуется во многих исламских странах. Например, после прихода движения «Талибан»* к власти в Афганистане в прошлом году и введения там шариата женщинам стало почти невозможно получить развод. Даже если супруга явится в зал заседаний с синяками, это зафиксируют, но вряд ли окажут свидетельствам побоев должное внимание. Для талибов, напротив, эти синяки могут свидетельствовать о том, что муж добросовестный мусульманин, который выполняет указы Аллаха, а побоями он лишь хочет вернуть супругу на путь истинный.

Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах — Возвышенный, Большой, —сказано в Коране (4:34).

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Если не любит — убей

Разговоров на тему семейных сложностей и правонарушений, связанных с любовными чувствами, в египетском правительстве и вправду немало. В начале июня члены египетского парламента обсудили вопрос так называемых «любовных преступлений». Оказывается, все больше египтянок кончают жизнь самоубийством из-за того, что не хотят вступать в навязанный им брак. Девушки понимают, что они, скорее всего, никак не смогут развестись, особенно когда собственная семья поддерживает традицию. К «смертям во имя любви» члены парламента также отнесли убийства на почве неразделенных чувств, а также самоубийства.

В последнее время по Египту прокатилась целая волна случаев, когда парни убивают девушку за то, что она не ответила на чувства взаимностью. Самый громкий случай связан с 21-летней студенткой Наирой Ашраф, которую сокурсник зарезал прямо у ворот университета в июне.

Египетские политики полагают, что главная причина того, что молодежь не знает, как лучше всего «взаимодействовать с противоположным полом», связана с кинематографом, который возводит в культ неразделенную любовь и часто «пропагандирует» убийство или самоубийство как единственное решение ситуации. По мнению членов парламента, решением проблемы должны стать специализированные курсы в школах, которые будут учить школьников общаться с противоположным полом и объяснить, что делать с чувствами, чтобы не наносить вреда себе и окружающим. Если у парламентариев все получится, то, возможно, в ближайшее время в Египте появится множество психологических программ, организованных правительством и разными политическими партиями. Конечной целью должна стать «реабилитация современного поколения на основах взаимного уважения, без ущемления ни одного из полов».

* «Талибан» — организация находится под международными санкциями за террористическую деятельность.