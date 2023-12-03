«Евангелие» спасает ЦАХАЛ: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ИИ «Евангелие» помогает ЦАХАЛ выбирать цели для ударов по объектам ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Британское издание The Guardian сообщило, что армия обороны Израиля использует искусственный интеллект «Евангелие» при выборе целей для ударов по объектам палестинского движения ХАМАС. С помощью этой разработки израильским военным удается проводить более тщательную разведку на местности и вычислять объекты, связанные с бойцами движения.

Источники издания в ЦАХАЛ отмечают, что благодаря «Евангелию» данные собираются оперативно и автоматически. В то же время опрошенные The Guardian эксперты скептически отнеслись к использованию ИИ для ударов по объектам палестинской группировки.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 3 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ уничтожила 500 туннельных шахт ХАМАС

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военнослужащие обнаружили порядка 800 туннелей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. ВС страны уточнили, что различными способами были уничтожены 500 из них. Кроме того, было ликвидировано множество маршрутов между точками, где располагались важнейшие стратегические объекты ХАМАС в подземельях.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что туннели располагались в жилых районах, зачастую рядом или внутри объектов гражданской инфраструктуры, в частности, в школах, детских садах и мечетях. Израильские солдаты также обнаружили в этих шахтах схроны с оружием палестинских бойцов.

Наряду с этим, пресс-служба ВС еврейского государства сообщила 3 декабря о нанесении ударов по объектам ХАМАС, в частности, по командным центрам и оружейным складам. Также в результате удара израильского беспилотника были убиты пять бойцов палестинского движения.

В свою очередь, боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» сообщило, что восемь израильских солдат подорвались на минах в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Выжившие бойцы из этого отряда ЦАХАЛ были убиты. В то же время пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что несколько ее военнослужащих пострадали при ударе противотанковой ракеты по автомобилю в районе населенного пункта Бейт-Хилель у границы с Ливаном.

Фото: Dawoud Abo Alkas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каков новый план операции ЦАХАЛ в секторе Газа

Издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщило, что следующая фаза операции ЦАХАЛ по ликвидации движения ХАМАС, которая пройдет в ближайшие недели, будет подразумевать боевые действия высокой интенсивности. По его словам, после этого израильские военные, вероятно, перейдут в режим низкой интенсивности.

Газета Times of Israel со ссылкой на источник сообщила, что по окончании конфликта в секторе Газа Израиль планирует создать на границе с анклавом буферную зону. Отмечается, что армия обороны страны не намерена размещать там свои подразделения.

Это решение позволит предотвратить возрождение палестинского движения ХАМАС, отметил источник. Предполагается, что формирование больше не сможет собраться с силами и застать Израиль врасплох. Этот шаг рассматривается как мера по обеспечению безопасности, а не политическое решение.

Сколько россиян остаются в секторе Газа, когда их эвакуируют

Глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что в зоне боевых действий в секторе Газа все еще остаются 150–200 россиян. По его словам, организация поддерживает контакты с МЧС, граждан РФ вывезут из анклава.

Позднее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что пункт пропуска на границе сектора Газа и Египта «Рафах» пересекли еще 133 россиянина и члены их семей. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, а также предоставляется питание и вода. Вскоре эвакуированные будут доставлены в Москву, отметили в ведомстве.

В свою очередь, пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова не назвала точных сроков окончания эвакуации граждан РФ из Газы и отметила, что она продлится столько, сколько потребуется. Зарипова добавила, что списки тех, кого нужно вывезти из анклава, по-прежнему дополняются.

Фото: МЧС РФ

Международное сообщество призывает расследовать военные преступления в секторе Газа

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в секторе Газа нужно провести расследование нарушений международного права. Он подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан пообещал, что прокуратура МУС планирует заняться тщательным расследованием предполагаемых военных преступлений в Израиле и Палестине. По его словам, в этом деле ведомство будет надеяться на помощь всех участников. Такое партнерство сможет гарантировать, что действия прокуратуры основываются на объективных, поддающихся проверке доказательствах, которые могут быть использованы в суде.

Хан провел встречу с родственниками пострадавших от преступлений палестинцев, а также с правительством ПНА, в том числе с лидером страны Махмудом Аббасом. Прокурор подчеркнул, что характер конфронтации сложный, но международное гуманитарное право должно соблюдаться в любом случае.

Киссинджер предлагал свой вариант решения палестинской проблемы

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в одном из своих последних интервью заявил, что решить конфликт между Израилем и Палестиной можно лишь отказом от идеи создания двух независимых государств. По его словам, переговоры между Тель-Авивом и арабским миром не были плодотворными. Он отметил, что если выбор будет сделан в пользу создания двух государств, то нет никакой гарантии, что Израиль не подвергнется нападению вновь.

Политик также призывал США принять более активное участие в урегулировании конфликта. По мнению бывшего госсекретаря, только Вашингтон может предотвратить продолжение войны.

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