Эвакуация россиян из сектора Газа завершена МЧС доставило в Москву последнюю группу россиян из сектора Газа

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Спецборт МЧС России доставил в Москву последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, передает пресс-служба ведомства. Таким образом, операция по эвакуации из сектора Газа граждан РФ завершена.

Самолет Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово, на его борту 73 эвакуированных, включая 45 детей. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС.

Ранее сообщалось, что еще 28 российских граждан, которые были эвакуированы из сектора Газа, пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе палестинского анклава и Египта. В Каире спасенных людей обеспечили всем необходимым, в оперштабе ведомства сотрудники МЧС предоставили эвакуированным питание и воду.

В пресс-службе МИД РФ 11 декабря отметили, что из зоны палестино-израильского конфликта было эвакуировано более 1050 россиян. Дипмиссии России в Египте, Израиле и Палестине, а также профильные подразделения МИД и МЧС пообещали продолжать работу над скорейшим завершением эвакуации соотечественников.

До этого генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни местом. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы, в Рафахе.