Эсминец США сбил у берегов Йемена противокорабельную ракету и БПЛА

Фото: US Navy/Public Domain/wikipedia/commons

Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат и противокорабельную ракету в южной части Красного моря, запущенные повстанцами-хуситами из Йемена, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центрального командования Пентагона. Это атака хуситов на международные суда стала 22-й.

В релизе отмечается, что эсминец «Мэйсон» успешно сбил один беспилотник и одну противокорабельную баллистическую ракету, выпущенные хуситами в указанном районе. В результате обстрела ни одно из 18 судов, находившихся в зоне потенциальной опасности, не пострадало, уточнили военные.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее сообщило, что хуситы 23 декабря выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в направлении Красного моря. Ведомство добавило, что в период с 15:00 до 20:00 по йеменскому времени (совпадает с московским) американский эсминец USS Laboon в ходе патрулирования сбил четыре дрона хуситов. По данным командования, позднее мятежники атаковали беспилотниками два судна в южной части акватории, в том числе под флагом Габона. В CENTCOM отметили, что в ходе столкновений никто не пострадал.

Тем временем Испания на фоне участившихся атак хуситов приняла решение снять вето на участие Евросоюза в международной военной операции «Страж процветания» в Красном море. При этом отмечается, что сам Мадрид отказался от участия в ней.