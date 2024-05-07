Еще одна западная страна потребовала не допустить вторжение Израиля в Рафах МИД Канады назвал совершенно неприемлемым вторжение Израиля в Рафах

Фото: Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

Власти Канады сделали официальное заявление с осуждением военной операции израильской армии в Рафахе в секторе Газа и заявили, что ее проведение неприемлемо, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Мелани Жоли. Жоли подчеркнула, что ситуация в регионе катастрофическая, а мирным гражданам некуда бежать.

Наша позиция была ясна с самого начала: ситуация в секторе Газа катастрофическая, а находящиеся в Рафахе люди в подавляющем большинстве уже были перемещены [из других мест в этот город], поэтому им больше некуда идти, — сказала она.

Дипломат добавила, что операция в Рафахе, по сути, является вторжением, которое угрожает безопасности и жизни мирного населения, включая женщин и детей. По ее словам, подобное развитие совершенно неприемлемо, поэтому канадская сторона продолжит оказывать давление на Израиль с целью не допустить атаки на город.

Ранее к Тель-Авиву с призывом отменить военную операцию в Рафахе обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что 7 октября в результате атаки ХАМАС погибло более 1100 граждан Израиля, а после начала военной операции в секторе Газа жизни лишились более 34 тысяч палестинцев. Гутерриш заключил, что штурм Рафаха приведет к гуманитарной катастрофе.