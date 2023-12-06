Еще двое россиян смогут выехать из сектора Газа Два гражданина России получили разрешение на выезд из сектора Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Почти 300 человек смогут 6 декабря покинуть территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египте, следует из списка Генерального пограничного управления анклава. В перечень, опубликованный в издании «Рафах онлайн», попали две гражданки России 2007 и 2017 года рождения.

Разрешение на выезд из сектора Газа получили палестинцы, иностранцы и обладатели двойного гражданства. В частности, в списке значатся граждане Турции, Аргентины, Ливана, Италии и других европейских стран, а также сотрудники международных организаций.

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова ранее заявила, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется. По ее словам, списки тех, кого нужно вывести из анклава, постоянно пополняются и одобряются партиями.

Ранее группа из 130 турецких граждан вернулась на родину из сектора Газа. Большинство прибывших — это женщины, дети и пожилые люди. Им удалось покинуть территорию анклава через КПП «Рафах». Их вывоз координировали власти Турции и правительство Египта. Все они были доставлены в Стамбул самолетом авиакомпании Turkish Airlines.