Еще более ста эвакуированных из Газы прибыли в Москву МИД РФ: из сектора Газа в Россию спецбортом доставлены 103 человека

Фото: t.me/mchs_official

Из Египта в Россию 24 ноября доставили 103 человека, эвакуированных из сектора Газа, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. В общей сложности в Россию спецрейсами было эвакуировано 657 россиян и их родственников.

24 ноября в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа в количестве 103 человек — россиян и палестинцев из числа членов семей российских граждан. Еще 104 человека прошли через погранпереход «Рафах» в Египет и уже вылетели в Москву. Всего из сектора Газа удалось вывести 761 из 965 обратившихся за помощью соотечественников. В Россию спецрейсами МЧС из Каира уже доставлено 657 человек, — сообщили в дипведомстве.

В Министерстве поблагодарили за содействие египетские, израильские и палестинские власти. Как подчеркивается, в перспективе эвакуационные мероприятия будут продолжены.

Ранее сообщалось, что часть эвакуированных из сектора Газа россиян примут в пунктах временного размещения в Калужской области. По словам губернатора региона Владислава Шапши в области ждут 130 граждан РФ и их родственников. Беженцы будут жить в одном из специально оборудованных пунктов на территории региона.