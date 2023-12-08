ЕС ввел санкции против двух представителей командования ХАМАС ЕС ввел санкции против представителей ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и Марвана Иссы

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Евросоюз ввел санкции против двух представителей военного командования ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и Марвана Иссы в качестве ответа на нападения на Израиль 7 октября, говорится в заявлении Совета ЕС. Фигурантов списка террористов обвинили в жестоких и неизбирательных атаках.

Совет ЕС включил два физических лица в террористический список ЕС. Это решение стало частью ответа ЕС на угрозы со стороны ХАМАС, включая жестокие и неизбирательные нападения на Израиль 7 октября. В черный список включены Мухаммед ад-Дейф, глава боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама», и его заместитель Марван Исса, — сообщили в Брюсселе.

Теперь этим командирам движения запрещен въезд в страны ЕС. В случае если в европейских странах обнаружат их счета, то они будут заморожены. Рестрикции вступили в силу в пятницу, 8 декабря.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа двух высокопоставленных членов разведки ХАМАС. Речь шла об Абдель Азизе Рантиси, который участвовал в планировании нападения 7 октября, и Ахмеде Аюше, воевавшем в составе батальона ХАМАС «Каррара». Они погибли в результате удара по командному пункту.