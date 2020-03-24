Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, предвидел появление коронавируса нового типа за год до начала пандемии. В этом уверен политический обозреватель из Турции Ахмет Тан, который обратил внимание на президентский циркуляр от 12 апреля 2019 года, в котором говорится о рисках вспышки некого нового респираторного заболевания из-за «изменений в генетической структуре вирусов».

Ахмет Тан написал, что турецкий лидер предупредил о грядущей пандемии почти за год до смертельной вспышки COVID-19. В своей статье для ежедневного издания Cumhuriyet обозреватель процитировал некий прошлогодний циркуляр, подписанный Эрдоганом. В нём говорится о необходимости подготовиться к распространению новой респираторной инфекции.

В связи с изменениями в генетической структуре вирусов может появиться новый тип вируса гриппа, который легко переходит от человека к человеку, — говорится в документе от 12 апреля 2019 года.

Эрдоган указывает на необходимость принятия мер предосторожности, «чтобы не было никаких препятствий во время этого пандемического периода». Для этого президент якобы в прошлом году одобрил национальный план подготовки к пандемическому гриппу, следует из статьи в Cumhuriyet. Ахмет Тан подчёркивает, что ни один из мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелу Меркель, не смог предсказать вспышку COVID-19, в то время как Эрдоган якобы оказался настоящим визионером почти за 11,5 месяца до пандемии.

Реджеп Тайип Эрдоган tccb.gov.tr

В статье для Cumhuriyet нет никакой конспирологической подоплёки. Скорее, Ахмет Тан в своём заявлении преследует исключительно пропагандистские цели. Сейчас турецкому руководству крайне важно спасти репутацию — его обвиняют в переписывании статистики о заболевших в первые недели эпидемии. На преднамеренное замалчивание проблемы, в частности, указывал директор турецкой программы в Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир.

Возможно, было сокрытие на более ранних этапах, и картина может быть более мрачной, чем кажется, — сказал Эрдемир в подкасте издания Ahval. — Если бы Турция дала ответ на это раньше, подтвердила бы первый случай заболевания и использовала бы это для более строгого соблюдения различных норм и правил, думаю, что борьба с коронавирусом могла бы быть более эффективной.

Об этом говорит и Турецкая медицинская ассоциация, которая полагает, что число случаев заражения на территории республики может быть значительно выше, чем объявило министерство здравоохранения, и что власти страны специально отказываются раскрывать очаги заражения. Ключевая проблема, говорят независимые эксперты, заключается в том, насколько сейчас можно доверять турецким чиновникам и ведущим государственным СМИ в вопросе предоставления точной информации.

Министр здравоохранения Турции Фархреттин Коджа, впрочем, не стал скрывать накануне на своей пресс-конференции, что COVID-19 распространился на всю страну. По словам главы ведомства, в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией республика намерена «дополнительно мобилизовать 32 тысяч медперсонала». С начала эпидемии в Турции зарегистрировано свыше 1 тысячи случаев заражения COVID-19. Сейчас Анкара приступает к созданию собственных аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), необходимых при оказании помощи инфицированным. 24 марта в Турцию были доставлены 300 тысячдополнительных экспресс-тестов на COVID-19. Ранее 50 тысяч подобных тестов прибыли из Китая.

Есть основания полагать, что если бы гипотеза Ахмета Тана была верна, то дополнительной закупки тестов Турции бы не понадобилось именно сейчас. И уж точно не нужно было бы создавать свои ИВЛ.