Эрдоган заявил о смерти ООН Эрдоган: ООН мертва духом и не может защитить даже своих сотрудников

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

ООН мертва духом и не способна остановить не только геноцид в секторе Газа, но и защитить собственных сотрудников, заявил в среду, 29 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании своей партии в парламенте, трансляцию которого вел телеканал TRT Haber. По его словам, ООН стала организацией, от которой нет толку.

ООН, что толку от тебя, если ты не можешь остановить геноцид? Зачем нужны эти здания, если судьба мира находится в руках пяти стран (постоянных членов Совбеза ООН. — NEWS.ru)? ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом, — сказал турецкий президент.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя эти слова в беседе с NEWS.ru, заявил, что ООН вызывает много вопросов, но в нее входят страны с разными взглядами на происходящее. Он подчеркнул, что сложно ожидать в такой ситуации единого решения. Сенатор выразил мнение, что умерло на самом деле такое государство, как США, которое поддерживает Израиль.

Ранее стало известно, что порядка 40 палестинцев, среди которых много женщин и детей, погибли в результате бомбардировки Израилем лагеря беженцев в Рафахе, несколько десятков людей были ранены. Израильские силы нанесли удар по палаточному лагерю в районе Телль-эс-Султан на северо-западе города.