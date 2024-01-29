Эрдоган заявил о планах Турции запустить ракету в космос

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция планирует запустить ракету в космос, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, реализация программы произойдет в ближайшие годы, передает пресс-служба главы государства.

Даст Бог, в ближайшие годы мы отправим в космос собственную ракету с астронавтами, которых мы подготовили в рамках этих программ, — уточнил Эрдоган, выступая перед молодежью в Эскишехире.

Ранее пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space пристыковался к Международной космической станции. В состав вошел первый отправившийся в космос гражданин Турции военный пилот Альпер Гезеравчи. Его полет на орбиту обошелся Анкаре в $55 млн. Уточняется, что экипаж пробудет на МКС около двух недель и за это время проведет порядка 30 экспериментов.

До этого помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что визит президента РФ Владимира Путина в Турцию находится на стадии подготовки. Зарубежная поездка состоится в феврале, а сейчас идет организация по дипломатическим каналам, отметил он. Турецкие средства массовой информации назвали датой приезда российского лидера 12 февраля.