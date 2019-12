Накануне парламент Турции одобрил отправку военного контингента в Ливию. Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле. Он предусматривает возможность переброски солдат по соответствующему запросу Триполи, пишет агентство Anadolu.

#BREAKING Turkey 'definitely' to not change its policies in Syria, Libya, says President Erdogan