https://static.news.ru/photo/65b5675c-24c0-11ea-9113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара «определённо» не собирается менять своей политики в отношении Сирии и Ливии. Об этом рассказал глава Турции Реджеп Эрдоган.

Накануне парламент Турции одобрил отправку военного контингента в Ливию. Документ был подписан 27 ноября в Стамбуле. Он предусматривает возможность переброски солдат по соответствующему запросу Триполи, пишет агентство Anadolu.

#BREAKING Turkey 'definitely' to not change its policies in Syria, Libya, says President Erdogan — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 22, 2019

Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган заявил, что в Ливии действуют бойцы ЧВК «Вагнер» из РФ и Анкара не будет игнорировать этот факт. Лидер обвинил россиян в наёмничестве в интересах командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

Президент Турции при этом подчеркнул, что не считает действия Хафтара и его сторонников законными, и выразил поддержку премьер-министру Ливии Файезу Сараджу.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия.