Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска будут неизменно давать отпор любым выпадам со стороны сирийских вооружённых сил.
Об этом он сказал во время общения с журналистами после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Мы будем неизменно бдительны к любым выпадам и к любым нарушениям со стороны армии режима, — заявил Эрдоган.
Кроме того, он сообщил, что турецкие наблюдательные пункты, расположенные в Идлибе, «сохранят свой статус»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Сирии Башар Асад согласен подумать о диалоге с Анкарой, если турецкий лидер откажется поддерживать боевиков в САР.
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