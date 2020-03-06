https://static.news.ru/photo/91ddbd52-5fa3-11ea-9234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска будут неизменно давать отпор любым выпадам со стороны сирийских вооружённых сил.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Мы будем неизменно бдительны к любым выпадам и к любым нарушениям со стороны армии режима, — заявил Эрдоган.

Кроме того, он сообщил, что турецкие наблюдательные пункты, расположенные в Идлибе, «сохранят свой статус», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Сирии Башар Асад согласен подумать о диалоге с Анкарой, если турецкий лидер откажется поддерживать боевиков в САР.