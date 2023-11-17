Эрдоган заявил, что от Газы не осталось камня на камне Эрдоган: Израиль сравнял Газу с землей и отрицает наличие ядерного оружия

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Реджеп Таиип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа «не осталось камня на камне». В ходе пресс-конференции во время визита в Германию он заявил, что Израиль имеет ядерное оружие, но отказывается это признавать.

К настоящему времени убиты порядка 13 000 жителей Палестины, в том числе дети, женщины и взрослые. Израиль не оставил камня на камне в Газе, сровнял там все с землей. <...> Имеет ли Израиль в настоящее время ядерное оружие? Да, но если вы спросите об этом Израиль, он не скажет да. Потому что они очень хорошо используют ложь, — сказал Эрдоган.

Эрдоган прибыл в столицу Германии Берлин днем 17 ноября в рамках своего однодневного рабочего визита. Встречу с журналистами он проводит вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает терроризм. По его словам, Израиль не будет слушать нотации турецкого лидера по поводу событий в Газе. До этогоЭрдоган, выступая в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган вновь назвал Израиль «террористическим государством». По мнению руководителя республики, ХАМАС — это не боевики, а «политическая партия».