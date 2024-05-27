Эрдоган захотел изменить Конституцию Турции Эрдоган заявил о необходимости обновления Конституции Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган

Турция нуждается в принятии новой конституции, документ в своем текущем виде не позволяет стране двигаться дальше, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на симпозиуме «Сильная Турция», приуроченном к годовщине военного переворота в стране в 1980 году. По его словам, новый основной закон стал необходимостью. Трансляцию его обращения вел телеканал TRT Haber.

Конституция находится на вершине иерархии норм. <...> Если исключить конституции 1921 и 1924 годов, то все наши конституции были созданы по директивам опеки и навязаны народу. Мы не можем продолжать двигаться дальше с нынешней конституцией, рамки которой были разработаны путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит. Я считаю это национальным долгом, — сказал он.

Эрдоган отметил, что принятие новой конституции станет «спасением» от нынешней, появившейся в результате военного переворота в 1980 году. По его словам, этот документ подрывает доверие к политике правительства. Турецкий лидер подчеркнул, что время переворотов и меморандумов давно осталось позади. Он также назвал текущую версию документа «источником большого позора».

Президент Турции заявил, что обновленный документ должен быть «инклюзивной и либеральной конституцией, созданной гражданскими лицами». Он назвал принятие новой конституции национальным долгом в 28-й законодательный срок.

Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что Эрдоган в ночь на 15 мая провел экстренное заседание с министром юстиции и главами разведки из-за предупреждения о возможной попытке государственного переворота. Предупредил о госперевороте лидер Партии националистического движения и cоратник Эрдогана Девлет Бахчели. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что собирается выявить работающие против властей и народа структуры, пообещав поделиться результатами расследования в ближайшее время.