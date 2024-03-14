Эрдоган встал на защиту котенка. Как убийство Эроса взбудоражило Турцию

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Гражданина Турции приговорили к рекордному тюремному сроку за убийство бездомного кота по кличке Эрос. Что случилось, за что турок убил животное, как его судили и почему вмешался президент Реджеп Эрдоган?

Кто убил кота Эроса

Мужчина по имени Ибрагим Келоглан был приговорен к рекордному для Турции тюремному сроку в 2,5 года за убийство кота по кличке Эрос. Дело Келоглана стало резонансным и привлекло большое внимание в соцсетях и СМИ.

Как сообщает турецкая газета Hurriyet, убийство произошло 1 января в одном из жилых комплексов в стамбульском районе Башакшехир. Эрос был бездомным котом, которого жильцы считали общим и подкармливали. После того как его труп был найден, местные жители вычислили убийцу по камерам видеонаблюдения. Им оказался их сосед Келоглан, который забил кота ногами — обнаружив его в лифте, он начал преследовать и избивать животное, пока не лишил жизни.

Любовь к кошкам является важной частью самоидентификации для турок, и в особенности для жителей Стамбула. Запись с камер видеонаблюдения быстро распространилась в интернете. Последовала резкая реакция — зоозащитники потребовали наказания для живодера, и Келоглан был задержан.

Фото: Социальные сети Ибрагим Келоглан

Как судили убийцу кота в Турции

В суде Келоглан рассказал, что убил Эроса, поддавшись «минутному приступу гнева». Он не объяснил, чем была вызвана эта вспышка гнева. Он заверил судей, что придя в себя, очень расстраивался из-за того, что совершил. Чтобы загладить свою вину, он кормил бездомных животных и сделал щедрое пожертвование кошачьему приюту. В результате суд изначально приговорил его к 1,5 года тюремного заключения, хотя прокурор требовал 6 лет тюрьмы. При этом срок заменили на условный «за хорошее поведение», и мужчину освободили.

Такое решение вызвало ярость в турецком обществе. Жители ЖК заявили, что отказываются жить рядом с живодером; зоозащитники организовали протесты возле здания суда; митинги проходили и у подъезда Келоглана. Министр юстиции Йылмаз Тунч рассказал, что сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил ему среди ночи, и спросил: «Как такая жестокость вообще возможна?»

Из-за массового общественного недовольства убийцу Эроса вновь арестовали и отправили под суд. Заседания проходили при огромном стечении народа. В своем последнем слове Келоглан попросил не сажать его в тюрьму — и он сам, и его жена уже достаточно наказаны, заявил он.

Фото: Osman Orsal/XinHua/Global Look Press

«Я не какой-то закоренелый преступник. Я сделал ошибку, которой мне в жизни не забыть, в состоянии гнева и безумия из-за испытанного мной психологического коллапса», — заявил он.

Суд приговорил его к 30 месяцам тюрьмы. Министр Тунч отметил, что это «самый длительный срок, к которому когда-либо приговаривали в рамках закона о защите животных». Однако представлявший сторону обвинения юрист Джансын Териджи заявил, что зоозащитники недовольны приговором.

«Верхняя планка по приговору — 4 года, однако такого решения вынесено не было. <...> Мы никогда не потерпим убийцу животных. Законы надо срочно поменять и повысить верхнюю планку наказания. <...> Этот человек жестоко избивал ногами кота в течение шести минут. С какой стати ему давать условный срок? Наша борьба за Эроса будет продолжаться», — объявил юрист.

Как реагировали турки в соцсетях

В соцсети X (бывший Twitter) некоторые граждане Турции выразили несогласие со «слишком мягким» решением суда.

«Мы хотим, чтобы была принята конституция о правах животных! А после того как эта конституция вступит в силу, мы требуем, чтобы бесчестного и бессовестного человека Ибрагима Келоглана снова судили!» — пишут в соцсети.

«Ибрагим Келоглан, я буду молиться, чтобы ты умирал от боли каждый день. <...> Надеюсь, он никогда больше не увидит свет дня», — пишет пользователь Синди.

Пользователи приводят другие случаи мягких приговоров за насилие над животными; так произошло, например, в случае с Омером Фаруком Баки, который убил и сжег свою собаку по кличке Шила, и был приговорен только к 20 месяцам тюрьмы и за «хорошее поведение» вышел на свободу через 72 дня.

«Ибрагим Келоглан — убийца не только Эроса, но и нашей совести, ищущей справедливости. Я обращаюсь ко всем, кто имел хоть малейшее влияние на этот приговор: пусть ваши сады не увидят весну!» — пишет Есин Дениз, поместивший фото кота Эроса на свою аватарку.

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