Эрдоган впервые высказался о землетрясениях в Стамбуле Эрдоган заявил об отсутствии проблемной ситуации после землетрясения в Стамбуле

Фото: Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Землетрясения в Турции не привели к возникновению «проблемной ситуации» в городе, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, он получает последние данные от всех профильных ведомств города, передает TRT Haber.

Я получил самые последние данные от наших министров, департамента ЧС и губернатора Стамбула. Слава богу, проблемной ситуации нет, — заявил Эрдоган.

Вместе с тем Управление по коммуникациям администрации президента Турции сообщило, что опасности возникновения цунами и повышения уровня воды после землетрясения в Мраморном море нет. Заявление было сделано на фоне распространяющихся в Сети кадров с волнами в проливе Босфор.

Днем 23 апреля в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2. Следом стало известно об около 10 афтершоках. Магнитуда подземных толчков варьировалась от 3,1 до 4,9.

Сейсмическая активность ощущалась не только в Стамбуле, но и в соседних провинциях, включая Бурсу. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, избегать использования лифтов и держаться подальше от поврежденных зданий.

В свою очередь глава МВД страны Али Ерликая заявил, что власти Турции приступили к оценке ущерба от землетрясения в Стамбуле. Работы проводит Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.