https://static.news.ru/photo/f28cbb0a-62df-11ea-8fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анкара уничтожила в сирийской провинции Идлиб восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, армия использовала беспилотники.

Сейчас в Идлибе есть «Панцирь». Мы уничтожили восемь «Панцирей» в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их («Панцирей». — NEWS.ru) стоимость очень высока, это важные системы ПВО, — рассказал политик в интервью газете Sabah.

«Панцирь-С1» — российский зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эрдоган заявил: страна ждёт поддержки от союзников по НАТО для разрешения конфликта в мятежной сирийской провинции Идлиб. В конце февраля Турция оказалась в шаге от войны с правительственной армией Сирии.

Столкновения в Идлибе утихли после 5 марта, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и российский глава Владимир Путин объявили о прекращении огня. Россия поддерживает сирийское правительство Башара Асада, и турецкое наступление прервалось благодаря в том числе вводу российской военной полиции в стратегически важный город Серакиб.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел взять большую часть страны под свой контроль. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.