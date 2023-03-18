Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки

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Договор между Россией, Турцией и ООН о вывозе зерна и удобрений из портов Украины продлен, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu. Соответствующее заявление было сделано в ходе церемонии открытия замка Седдюльбахир и государственной дороги Галлиполи-Эджеабат.

В результате наших переговоров с обеими сторонами мы продлили срок действия соглашения, которое истекает 19 марта, — сказал турецкий лидер.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

16 марта о продлении продуктового соглашения сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, сделка была пролонгирована на 60 дней.

Между тем пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 60 дней, а не на 120, потому что часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. Он также вырaзил надежду, что условия России будут выполнены. Он считает, что продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.