Эрдоган сделал заявление накануне предстоящих выборов Эрдоган заявил, что предстоящие выборы 31 марта станут для него последними

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства. Пост главы государства, по его словам, по итогу перейдет преемнику, передает Hürriyet.

Для меня это финал. Эти выборы — мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача [дел] моим братьям, которые придут после меня, — сказал он.

Ранее администрация Эрдогана выразила надежду, что визит президента России Владимира Путина в страну состоится после окончания выборного цикла в обеих странах. Однако точных сроков проведения встречи пока нет. Отмечается, что выборы в России пройдут в период с 15 по 17 марта. В Турции же состоятся выборы в местные органы самоуправления. Они назначены на 31 марта. Предполагается, что встреча может произойти в апреле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин планирует посетить Турцию до выборов. У российского главы «весьма насыщенный график», пояснил он, поэтому говорить о конкретных датах пока рано.

До этого Путин позвонил турецкому коллеге, чтобы поздравить его с юбилеем. В 2024 году Эрдогану исполнилось 70 лет. Помимо поздравления Путин также обсудил с лидером турецкого государства двусторонние отношения между Москвой и Анкарой.