Эрдоган рассказал об обещании Путина Эрдоган рассказал об обещании Путина не затягивать с визитом в Турцию

Фото: kremlin.ru/Александр Демьянчук, ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обещал «не затягивать» с визитом в Анкару, сообщил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам. По его словам, эта тема обсуждалась во время телефонного разговора, в ходе которого глава РФ поздравил его с юбилеем, пишет ТАСС.

В самой обозримой перспективе такой визит не обсуждается. Но он сказал мне, что не будет затягивать с этой поездкой, — сказал Эрдоган.

Ранее в канцелярии лидера Турции сообщили, что Путин по телефону поздравил турецкого коллегу с 70-летием. Также главы государств обсудили двусторонние отношения.

В понедельник, 26 февраля, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует встречаться с президентом Турции до окончания выборов главы государства. По его словам, отказ от проведения встречи связан с напряженным графиком Путина. При этом Песков подчеркнул, что Москва готовится к контактам между странами на высшем уровне.

До этого сообщалось, что Путин может совершить визит в Анкару 12 февраля. Предполагалось, что стороны обсудят аспекты торговых отношений двух государств, вопросы расчетов и дорожную карту создания газового хаба. Однако 7 февраля стало известно, что визит Путина был отложен.