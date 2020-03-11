https://static.news.ru/photo/230c1a92-6375-11ea-8585-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Michael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

В сирийском Идлибе зафиксированы единичные нарушения режима прекращения огня, о котором договорились Турция и Россия. С таким утверждением выступил в национальном парламенте турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

По словам президента, таким способом Анкара максимально публично уведомляет Москву о ситуации, рассчитывая, что с российской стороны будут приняты необходимые меры, передаёт ТАСС.

5 марта президенты Реджеп Эрдоган и Владимир Путин оговорились о прекращении огня в зоне конфликта, возобновлении совместного патрулирования трассы М4 и приверженности астанинскому формату — курсу на создание зоны деэскалации в Идлибе.

Вскоре после этого, как писал NEWS.ru, турецкие военные начали отводить артиллерию и бронетехнику из сирийской провинции.