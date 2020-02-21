https://static.news.ru/photo/b934deaa-54c0-11ea-863e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Xiaojing/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые признал, что в Ливии находятся бойцы Сирийской национальной армии. Об этом он заявил 21 февраля в Стамбуле.

Турция присутствует там (в Ливии. — NEWS.ru) посредством своих инструкторов. Также там есть люди из Сирийской национальной армии, — заявил глава Турции, сообщает «Интерфакс».

Агентство ЭФЭ писало, что повстанческие силы в Сирии открыли вербовочные пункты для желающих воевать в Ливии. Бойцам обещали платить от $1,8 тыс. до $2 тыс. в месяц. Анкара поддерживает повстанцев.

В Associated Press со ссылкой на свои источники писали, что боевики, которых отправляет Турция в Ливию, связаны с группировками «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В Ливии функционируют два правительства, одно — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, второе — Восточное правительство, которое поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

21 февраля ливийский генерал на переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу призвал все стороны конфликта в Ливии соблюдать берлинские соглашения.

Ранее NEWS.ru взял интервью у ливийского эксперта Мохамеда Эльджарха. Он рассказал о ситуации в стране.