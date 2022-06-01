Эрдоган придет, порядок наведет? Сирийцы о новом наступлении Турции Готовящаяся турецкая операция на территории Сирии — военное преступление или она согласована с Дамаском? Простые сирийцы не знают, что и думать

Вооружённые силы Турции / Фото Shutterstock

Пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовит войска к новой военной операции на севере Сирии, сирийское общество разделилось в своем отношении к действиям Анкары. Одни полагают, что операция Турции — нарушение суверенитета страны, другие ее поддерживают.

Правительство САР во главе с президентом Башаром Асадом, разумеется, считает турецкое наступление нарушением суверенитета страны, поскольку Анкара вводит войска на сирийскую территорию без согласия Дамаска. Кроме того, совершенно неясно, какова дальнейшая судьба полосы земли шириной около 30 километров вдоль сирийско-турецкой границы, контролируемой Анкарой. Будет ли она в обозримом будущем возвращена Сирии, как заявляла ранее турецкая сторона, с уверенностью не может сказать никто.

МИД Сирии 25 мая направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу ноту протеста, в ней сказано, что Дамаск осуждает «агрессивную» и «колониальную» турецкую операцию.

То, что делает турецкий режим для создания так называемой зоны безопасности на сирийской территории, является постыдным актом агрессии и частью политики этнических и географических чисток, проводимой правительством Реджепа Тайипа Эрдогана на оккупированных сирийских территориях. Это военное преступление и преступление против человечности, — официальное сирийское информагентство SANA цитирует источник из сирийского МИД.

Вооружённые силы Турции Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Внешнеполитическое ведомство САР подчеркивает, что территориальная целостность Сирии не станет объектом шантажа или торга со стороны «экстремистского турецкого режима», который «находится в сговоре с США и с другими западными странами». Как отмечают сирийские дипломаты, их родина «будет защищаться всеми доступными средствами». Некоторые сирийские политики, включая члена Народного собрания (парламента) САР Сафвана аль-Кибри, призвали к масштабной мобилизации на севере страны для противостояния Турции. Причем, считает он, на защиту территориальной целостности Сирии должна встать в том числе и Россия.

Впрочем, несмотря на громкие заявления Дамаска, сирийцы из северных районов страны полагают, что турецкая операция пройдет с негласного разрешения Сирии. В ходе опросов, проведенных местными телеканалами, жители контролируемой оппозицией провинции Идлиб сказали, что объявлению об операции, скорее всего, предшествовали долгие дипломатические переговоры, в результате которых Дамаск дал Анкаре зеленый свет для проведения кампании, а в ответ потребовал несколько городов из провинции Идлиб, которая в основном контролируется группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* — союзником Турции.

Протурецкие оппозиционные Дамаску силы сразу поддержали операцию. Среди них Сирийская национальная армия (СНА), которая была сформирована в 2017 году с целью помочь Турции закрепиться на территориях, захваченных после операции «Щит Евфрата», начатой против боевиков ИГ*. СНА в основном состоит из арабов и туркоманов, выплату они получают, как считают многие, напрямую из турецкого бюджета. Поэтому СНА в целом можно считать продолжением турецкой армии, и ее решение поддержать турецкое наступление было полностью ожидаемо.

Два старших полевых командира из СНА 30 мая сказали, что они привели свои подразделения в повышенную боевую готовность и готовятся к наступлению вместе с Турцией.

Мы будем готовы примерно через день или два. У нас есть тысячи бойцов, готовых сражаться вместе с турецкой армией, — заявил командир СНА Абд аль-Салам аль-Раззак.

Сирийская национальная армия Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Параллельно с этим другой актор сирийского конфликта — Сирийские демократические силы (СДС) — тоже готовится к операции. Правда, выступать проамериканские СДС будут против Анкары, что неудивительно, поскольку ядро Сирийских демократических сил составляют курды из Отрядов народной самообороны (YPG), которые Турция считает террористическими, а также — Отрядов женской самообороны (YPJ). Кроме курдов, в СДС также входят арабы, ассирийцы и туркмены.

Официальный представитель СДС Арам Ханна еще 25 мая заявил, что Анкара задумала провести новую операцию, чтобы отвлечь турецкий народ от внутренних проблем, экономического кризиса и падения популярности правящей Партии справедливости и развития. Он также отметил, что между турками и СДС уже начались столкновения, добавив, что места дислокации международных сил, в том числе России и США, пока не претерпели значительных изменений. Однако позже, 30 мая источники из СДС сообщили агентству Asharq Al-Awsat, что Россия укрепила свои позиции в Эль-Камышли (удерживается СДС) на границе с Сирией и направила туда шесть вертолетов.

Схожую с СДС позицию высказала гражданская администрация курдов из Автономной администрации северной и восточной Сирии (Рожава). Там заявили, что Турция хочет вытеснить коренных жителей региона, а на их места поставить ставленников из лояльных Анкаре группировок, как это произошло в Африне, Таль-Абьяде и Рас-эль-Айне (поселениях на севере Сирии) после операций турецкой армии в 2016–2018 годах.

Администрация автономии также отметила, что новая турецкая операция лишь усугубит сирийский кризис и возродит деятельность ячеек террористических и экстремистских организаций.

Турецкое государство использует международную напряженность для запуска экспансионистских и расистских проектов, которые служат его политическим интересам на севере Сирии, — сказано в так называемом заявлении общественного мнения, опубликованном правительством автономии.

Разумеется, в оппозиционном Идлибе, находящемся под контролем ХТШ и отчасти — Турции, мнения о новой турецкой операции в Сирии отличаются от тех, что озвучивают жители Дамаска. С начала гражданской войны население мухафазы («провинция» по-арабски) Идлиб выросло почти в три раза за счет беженцев и сейчас составляет более четырех миллионов человек. Большинство жителей Идлиба одобряют инициативу Эрдогана, кто-то безоговорочно, а кто-то частично.

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы поддерживаем военную операцию Турции по освобождению нашей страны от угнетателей. Также мы благодарим турецкий народ и турецкую армию за помощь невинной и чистой сирийской революции», — сказал агентству Orient TV один из жителей Идлиба.

Впрочем, навряд ли турецкие силы будут вступать в полноценную конфронтацию с сирийской армией. Среди идлибцев многие это понимают, однако призывают Эрдогана к более решительным действиям, например наступать на Алеппо.

«Эта операция вернет беженцев в свои дома. Люди смогут вернуться в свои деревни, к семьям. Это прежде всего улучшит экономику региона. Люди снова смогут спокойно перемещаться без страха за свои жизни», — заявил другой житель провинции Идлиб.

«В Идлибе есть люди со всех близлежащих регионов, и всех нас волнуют наши пустующие деревни. Мы бросили свои селения, свой скот и сидим тут без работы и без денег. Нас не волнуют турецко-курдские противоречия, мы просто хотим вернуться в свои дома», — сказал перемещенный сириец агентству North Press Agency.

Впрочем, в Идлибе есть и те, кто окончательно утратил веру в обещания от иностранных стран и считает, что все лишь преследуют собственные выгоды.

Нет. Я не поддерживаю эту операцию. Она просто не укладывается в голову. Это просто неправильно. Нас просто разводят обещания, а по итогу мы ничего не получим. Постоянно что-то обещают. То отсюда, то оттуда, а по итогу что? Все это сплошная ложь, — считает еще один из опрошенных жителей Идлиба.

* «Хайят Тахрир аш-Шам», ИГ. Организации признаны в России террористическими, деятельность запрещена.