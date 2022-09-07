Эрдоган прибыл на Балканы в образе пожарного, чтобы потушить все, что тлеет Эрдоган приближается к красным линиям Москвы, но никогда их не переступает

Фото: ANDREJ CUKIC/EPA/TASS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящий момент находится на Балканах, укрепляя региональные связи со странами бывшей Югославии. В ходе турне у него три остановки, где он проводит официальные встречи, это Сараево, столица Боснии и Герцеговины (БиГ), сербский Белград и хорватский Загреб. Эрдогана сопровождает представительная делегация, начиная с жены, которая в данном случае выступает как представитель женских инициатив правящей турецкой Партии справедливости и согласия (AKP), а также официальные лица МИД, МВД, Минобороны, Минсельхоза плюс представители крупных турецких компаний. Последние планируют подписать на Балканах несколько сделок под крылом «ходжи» (почетный титул духовного лица в странах Ближнего Востока, который Эрдоган получил за исключительную религиозность).

В ходе переговоров будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений. Стороны обсудят шаги по дальнейшему продвижению сотрудничества в различных областях, в частности в сфере совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, — говорится в заявлении турецкого правительства.

Миротворец

Во вторник Эрдоган прибыл в Сараево, где встретился с триумвиратом Президентского Совета и парламентариями БиГ. Также турецкий президент не забыл о дипломатических правилах хорошего тона и посетил новое здание местного Исламского союза и могилу Алии Изетбеговича, первого президента Республики Боснии и Герцеговины, существовавшей в 1992–1997 годах.

Кроме укрепления сотрудничества, визитом в Боснию турецкий президент хочет еще раз закрепить за собой статус миротворца и справедливого посредника, каким он особенно прослыл после начала специальной военной операции на Украине. БиГ сейчас переживает не лучшие времена. Недавно в стране разгорелся политический скандал между боснийцами и сербами после заявления лидера Сербской Краины Милорада Додика, выступившего против закона, запрещающего отрицание геноцида боснийцев. Кроме того, сейчас в Боснии и Герцеговине растет напряженность между сербами и боснийцами, и любое серьезное столкновение может привести к этническо-религиозным столкновениям, а Эрдоган декларирует свое стремление этого не допустить.

Сбалансированность и справедливость политического подхода нашей страны высоко ценят все народы региона. <...> Главная цель моего визита — приложить усилия по урегулированию политического кризиса в Боснии и Герцеговине. <...> На всех встречах я буду подчеркивать, что целостность и суверенитет Боснии и Герцеговины имеют жизненно важное значение для мира и стабильности на Балканах, — заявил турецкий лидер, подчеркивая, что Анкара готова оказать любую необходимую помощь для решения внутриполитических конфликтов страны.

Фото: Armin Durgut/AP/TASS Член Президиума Боснии и Герцеговины от Хорватии Желько Комшич, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович (слева направо) перед встречей в Сараево

В Сербию и Хорватию Эрдоган тоже едет с политическими и экономическими целями. Еще в январе президент Сербии Александр Вучич во время визита в Анкару пригласил турецкого коллегу в гости, чтобы увеличить объем ежегодной торговли с $2 млрд до $5 млрд. Кроме того, будучи в Белграде, Эрдоган занимается миротворческой миссией, пытаясь снизить напряженность между Белградом и Приштиной, где до сих пор окончательно не урегулирован вопрос взаимного проезда через границу Сербии и Косово местных жителей. Например, сейчас разгорелся новый скандал, когда серб Никола Неделькович получил по приговору косовского суда восемь месяцев тюремного заключения за то, что носил футболку с надписью про Косово и Метохию. Напомним, в ночь на 1 августа Белград и Приштина ввели режим повышенной готовности из-за спора вокруг замены автомобильных номеров и удостоверений личности с сербских на косовские примерно для 50 тысяч сербов, которые живут на севере Косово и спустя 14 лет продолжают пользоваться документами, выданными Белградом.

Кроме того, в Белграде была достигнута договоренность о покупке Сербией уже в 2023 году беспилотников Bayraktar турецкого производства. Также там подписано семь меморандумов о взаимопонимании между двумя странами. А на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем в очередной раз показал себя с миротворческой стороны.

Турция, как и раньше это делала, придерживается сбалансированной политики в отношении Украины и России. Вместе с тем я не поддерживаю провокационный курс Запада по Украине, — подчеркнул турецкий лидер.

Приближается к красным линиям, но не переступает

Чтобы лучше разобраться в интересах Анкары на Балканах, NEWS.ru связались с политологом и доцентом Университета экономики и технологий TOBB в Анкаре Тогрулом Исмаилом, который напомнил, что балканская тематика — одно из основных направлений внешней политики Турции. Благодаря тесным связям, налаженным на протяжении последних нескольких сотен лет, когда Балканы входили в состав Османской империи, Анкара всегда играла важную роль в регионе. И теперь Турция показывает ввиду возможного обострения, что готова оказать помощь.

Цель визита — прежде всего демонстрация готовности Турции сыграть посредническую роль между балканскими народами. У Анкары есть опыт налаживания диалога между противоборствующими сторонами, и она готова применить его на практике. Ну и, конечно, для Турции важно развивать экономическое сотрудничество, налаживать двусторонние связи и при любом удобном случае использовать свою мягкую силу, — говорит Исмаил.

Фото: Armin Durgut/AP/TASS Член Президиума Боснии и Герцеговины от Сербии Милорад Додик, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович (слева направо) на пресс-конференции по итогам переговоров в Сараево

Также он подчеркнул, что интересы Турции на Балканах в некоторой степени идут вразрез со стремлениями России. Но при этом, отмечает Исмаил, в современном мире все прекрасно понимают, что у каждой страны есть свои экономические и политические интересы, и они не обязательно должны приводить к конфликтам.

Балканский регион не имеет первостепенной важности для России, скорее он важнее для Европейского союза. Поэтому если конфликтные сценарии и возникнут, то они скорее будут связаны с ЕС, а не Москвой. Турция абсолютно не заинтересована в ухудшении отношений с Россией. Тут скорее можно говорить о кооперации и сотрудничестве Москвы и Анкары. Это не конфликтная зона, а, наоборот, среда для сотрудничества, — считает Исмаил.

Что для Турции очень важны отношения с балканским странами, особенно с Сараево, рассказал NEWS.ru турецкий политолог Орхан Гафарлы. В странах, которые не являются членами ЕС, вроде той же БиГ, Косово, Македонии, политика «мягкой силы» Анкары играет особую роль.

При этом, по словам Гафарлы, отношения Турции с каждой из стран региона надо рассматривать отдельно. Так, в Боснии мусульмане хорошо относятся к Турции благодаря общей религии. С Белградом же хорошие отношения во многом складываются за счет относительно хороших взаимоотношений между Турцией и Москвой, получается некий тройственный союз. А с какой-нибудь Румынией Турция имеет неплохие связи из-за членства обоих государств в НАТО.

Ключевые интересы Турции на Балканах в первую очередь экономические. Вместе с тем многие балканские страны стали показателем успеха «мягкой силы» Анкары. Например, в Болгарии до сих пор около 10% населения составляют тюрки. Эти условия делают ряд балканских стран идеальным полигоном тестирования «мягкой силы» Турции. Это что-то вроде Средней Азии для России, — говорит Гафарлы.

Более того положительное отношение к Турции у большинства балканских народов показывает талант Турции к диалогу и тому, чтобы играть роль посредника между конфликтующими сторонами. Например, у Турции прекрасные отношения с Косово, которое она официально признала. Но это никак не мешает Анкаре параллельно дружить с Белградом. Гафарлы в этой связи отмечает, что хотя Турция и не считается великой державой, как Россия или США, но благодаря своей «мягкой силе» она все равно занимает одну из ключевых ролей в регионе.

Порой, конечно, Турция идет на противоречивые шаги. Например, похищает критиков Эрдогана с помощью разведки или полугосударственных организаций. Иногда это приводит к политическим кризисам, но пока Анкаре удавалось из них выходить, — рассказывает эксперт.

При этом Гафарлы, как и Тогрул Исмаил, отмечает, что действия Турции на Балканах часто идут вразрез с интересами России. По мнению эксперта, Эрдоган «приближается к красным линиям Москвы, но никогда их не переступает». Например, навряд ли России нравится, что турецкое руководство поддерживает разные крайне религиозные или даже джихадистские элементы в Боснии. Не секрет, что многие из них являются террористами, которые поехали воевать в Сирию и убивать российских военных.

Но, с другой стороны, это никак кардинально не подрывает турецко-российские отношения. В экономическом плане Турция и Россия могли бы, наоборот, организовать некие общие проекты, например в строительстве. В целом пока что России и Турции удавалось успешно управлять рисками столкновения интересов на Балканах, — заключил Гафарлы.

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Балканы хотят в «Великолепный век»?

Оба эксперта отметили ключевую роль мягкой силы Турции в регионе. Одним из инструментов этой политики, который пользуется особой популярностью на Балканах, — это турецкие сериалы. Они уже давно как стали одним из важнейших оплотов «мягкой силы» Турецкой Республики, причем крайне эффективным. Опросы показывают, что балканцы, которые активно следят за турецкими сериалами, как правило, относятся к Турции гораздо лучше. Во многих странах региона турецкие сериалы показывают практически на всех местных каналах, причем они занимают второе место по популярности на телевидении, уступая лишь новостным сводкам. Турция прекрасно осознает, насколько сильно сериалы помогают имиджу страны. При этом часто турецкая сериальная продукция идеализирует жизнь в Турции. Также они показывают, что хорошо жить в лоне ислама — это близко, например, боснийцам.

Турецкое правительство принимает активную роль в распространении сериалов, порой предлагая права на трансляцию местным телеканалам абсолютно бесплатно. Причем в последнее время в Турции начали снимать один за другим сериалы об Османской империи, часто на правительственные деньги. Как правило, в этих лентах султана показывают с исключительно положительной стороны. «Барбароссы: меч средиземноморья», «Основание: Осман», «Права на престол: Абдулхамид», «Мехмед — завоеватель мира» — лишь несколько проектов, которые вышли в последние годы. Некоторые из них, вроде «Прав на престол», напрямую финансируются и продвигаются турецким правительством.

К слову, «Права на престол» — это пример того, как турецкие сериалы во многом переписывают историю Османской империи, в том числе отношения с Балканами. Так, последнего султана Абдул-Хамида II изображают как мудрого политика, который желал своим поданным только добра. При этом историки, напротив, пишут о том, с какой жестокостью он подавлял восстания на Балканах. В сериале он — правитель, который в одиночку встал против хищных европейских держав, сионистов и продажных либералов.

Фото: wikipedia.org Султан Османской империи Абдул-Хамид II

Все эти сериалы в той или иной степени вызывают у многих балканцев чувство ностальгии по временам Блистательной Порты с ее мудрыми и справедливыми правителями, пышными дворцами и красивыми женщинами.

Естественно, «мягкая сила» Турции на Балканах не ограничивается одними сериалами. Порой, благодаря сильному влиянию, Анкаре удается переписать историю Османской империи и стран региона «изнутри». В 2013 году по просьбе турецкого правительства Минобразования Косово «смягчило» нарратив о Высокой Порте и исключила большинство упоминаний о жестокости османской политики из учебников для школьников с пятого по 11-й класс. Также Турция активно поддерживает программы обмена студентами, реконструирует мечети и в целом делает все возможное, чтобы бывшие подданные ее если не любили, то хотя бы уважали.