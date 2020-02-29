https://static.news.ru/photo/d72d2e72-5af5-11ea-874e-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Буферная зона шириной в 30 км может появиться на северной границе Сирии. С предложением о её создании выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Зона будет проходить через большую часть провинции Латакия. Её оборудованием займутся турецкие военные. При этом Анкара не собирается ставить в известность об этом российский военный контингент в САР, сообщае т AMN.

Агентство предполагает, что это может привести к ещё большему обострению отношений между Турцией и РФ. Российские военные вряд ли спокойно отнесутся близкому соседству с авиабазой Хмеймим боевиков, поддерживаемых турецкой армией.

Ранее Эрдоган посоветовал российской армии не вмешиваться в его противостояние с правительственными войсками Сирии. Он заявил, что турки заняли Идлиб «по приглашению сирийского народа» и не отступят. Как писал NEWS.ru, в Госдуме это назвали неприемлемым, поскольку кризис в идлибской зоне рискует перерасти в войну между Турцией и САР.