https://static.news.ru/photo/7e397e88-5ad7-11ea-b644-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что предложил главе РФ Владимиру Путину оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями. Он добавил, что направил войска в соседнее государство не ради расширения границ, а «по приглашению сирийского народа».

Пока народ [Сирии. — NEWS.ru] не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдём. Я сказал [президенту России Владимиру. — NEWS.ru] Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно, — цитирует политика РИА Новости.

Эрдоган добавил, что число жертв недавнего авиаудара сирийских ВВС увеличилось до 36. Турецкая армия якобы ликвидировала свыше 2100 бойцов правительственных сил, 300 единиц транспорта, семь химических складов.

28 февраля сирийские силы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе. Погибли десятки военных. Турецкие власти заявили, что ответственные за гибель солдат «заплатят самую высокую цену». Вице-премьер страны Фуат Октай назвал Башара Асада «военным преступником».

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что удар сирийских военных является «нападением» на Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что Анкара рассчитывает на консультации с НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе. Пресс-служба главы Турции заявила, что Эрдоган подтвердил решимость Анкары выдворить с территории Идлиба силы президента Сирии Башара Асада.

Оба лидера договорились предпринять дополнительные шаги для предотвращения большой гуманитарной трагедии в Идлибе.