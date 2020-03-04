https://static.news.ru/photo/11fe0b40-5e05-11ea-8c9d-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп Фото: Mike Theiler/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал своему американскому коллеге Дональду Трампу о потребности в боеприпасах. Турецкие военнослужащие нуждаются в поддержке в связи с проведением операции «Весенний щит» в сирийской провинции Идлиб.

Я такие запросы отправлял господину Трампу, — сообщил политик репортёрам.

В оборонном ведомстве Турции 4 марта рассказали, что с начала военной операции в Идлибе были уничтожены 3 сирийских самолёта, 8 вертолётов, 3 беспилотника, 151 танк и 8 зенитно-ракетных комплексов.

Как писал NEWS.ru, специальный представитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил о готовности Вашингтона снабдить турецких военных боеприпасами, напомнив, что Турция является союзником США по Североатлантическому альянсу.