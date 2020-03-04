Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал своему американскому коллеге Дональду Трампу о потребности в боеприпасах. Турецкие военнослужащие нуждаются в поддержке в связи с проведением операции «Весенний щит» в сирийской провинции Идлиб.
Я такие запросы отправлял господину Трампу, — сообщил политик репортёрам.
В оборонном ведомстве Турции 4 марта рассказали, что с начала военной операции в Идлибе были уничтожены 3 сирийских самолёта, 8 вертолётов, 3 беспилотника, 151 танк и 8 зенитно-ракетных комплексов.
Как писал NEWS.ru, специальный представитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил о готовности Вашингтона снабдить турецких военных боеприпасами, напомнив, что Турция является союзником США по Североатлантическому альянсу.
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