Эрдоган пообещал лидеру ХАМАС помочь раненным палестинцам

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией, сообщает CNN Türk. В ходе беседы Эрдоган заверил, что Анкара работает над вопросом помощи раненным палестинцам на своей территории.

В ходе встречи обсуждалась последняя ситуация в секторе Газа и текущие события. Президент Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы гуманитарная помощь поступала в Газу и чтобы раненые при необходимости могли лечиться в Турции, — указано в сообщении.

Эрдоган добавил, что Турция также стремится обеспечить прекращение огня в регионе. Президент поддержал слова президента Палестины Махмуда Аббаса, что мир на Ближнем Востоке может быть достигнут только при условии создания двух независимых государств в границах 1967 года. Эрдоган пообещал, что Анкара продолжит на международной арене отстаивать идеи устойчивого мира.

Ранее турецкий президент обсудил конфликт на Ближнем Востоке с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обговорили меры по предотвращению роста напряженности в регионе.

Эрдоган уточнил, что Турция хочет предотвратить эскалацию и углубление войны. Для достижения этой цели турецкие дипломаты уже приступили к работе над моделью соглашения, способного удовлетворить все стороны конфликта.