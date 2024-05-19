Эрдоган отреагировал на сообщения о жесткой посадке вертолета Раиси Эрдоган заявил, что Анкара следит за инцидентом с вертолетом Раиси

Фото: IMAGO/Giorgos Kontarinis / Eurok/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Анкара следит за ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси, совершившего жесткую посадку на северо-западе страны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети Twitter (X). Политик выразил надежду на то, что «в самом скором времени будет возможно получить хорошие новости от господина президента» и сопровождавших его политиков.

Мы глубоко опечалены тем, что президент Ирана, мой брат Ибрахим Раиси и его чиновники попали в катастрофу. Мы внимательно следим за инцидентом, находимся в тесном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать любую необходимую поддержку, — говорится в сообщении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова поддержать Иран в связи с жесткой посадкой вертолета, в котором находился Раиси. Он назвал Иран дружественной и братской страной.

Вертолет Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия направлены спасатели, однако поиски осложняются туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта, два вертолета благополучно достигли цели.

Агентство MEHR ранее сообщило, что президент выжил и направляется в Тебриз на автомобиле, но представитель города в парламенте Ахмад Алирезабиги заявил, что с находившимися вместе с Раиси людьми в вертолете никаких контактов установлено не было. Вскоре информагентство удалило информацию о том, что глава республики жив, его судьба остается неизвестной.