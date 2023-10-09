Политика Тель-Авива, которая игнорирует права палестинского народа, может угрожать самому Израилю, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. События в секторе Газа доказывают это, добавил политик, передает РИА Новости.
Мы считаем, что без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года мира в регионе не будет. Очевидно, что проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли. Такой подход приведет к разочарованию в поисках мира, — подчеркнул глава Турции в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
Международное сообщество не смогло выполнить обещания, данные палестинцам. Это есть основная причина эскалации конфликта, уверен Эрдоган.
Ранее палестинская организация ХАМАС отказалась от переговоров о судьбе израильских заложников во время боевых действий. Сотрудник МИД Израиля Лиор Хаят подтвердил, что переговоры с руководством движения в настоящее время не ведутся.
Накануне представитель военного крыла организации «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда пообещал казнить по одному заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Он заявил, что казни будут транслировать в режиме прямого эфира.