Эрдоган обвинил США в поставках оружия курдам в Сирии Эрдоган: США снабжают оружием курдские вооруженные формирования в Сирии

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За последние годы США поставили курдским вооруженным формированиям в Сирии тысячи грузовиков с побеприпасами. Об этом заявил президент Турции Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu. По словам турецкого лидера, этот курс начался при призединте США Бараке Обаме, продолжился при Дональде Трампе и остался неизменным при Джо Байдене.

Нас огорчает тот факт, что союзник Турции по НАТО за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы, — сказал Эрдоган.

Он сообщил также, что Анкара уведомила Вашингтон о беспокойстве из-за сирийского вопроса. По словам Эрдогана, он лично поднимал эту тему в беседах с двумя бывшими и одним действующим президентами США.

Я <...> заявлял, что если мы — союзники и партнеры по НАТО, — то должны осознавать, что поддержка, оказываемая американцами террористам в Сирии, формирует угрозу для южных границ Турции. Предупреждали, что при необходимости будем вынуждены к ответным действиям, — отметил глава турецкого государства.

По его словам, американской стороне нечем ответить Анкаре, в связи с чем Турция продолжит действовать так, «как требует национальная безопасность» страны и не пойдет ни на какие уступки, поскольку «любое изменение позиции сопряжено с проблемами» для государства.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке в связи с «отказом России» выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. По его словам, операция будет продолжаться как с воздуха, так и с земли.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.

При этом Эрдоган заявил, что не обсуждал турецкую воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом, хотя, по его словам, президенты знают, что такие операции возможны в регионе в любое время.