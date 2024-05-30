Эрдоган обвинил лоббистов войны в саботаже стамбульских соглашений Эрдоган: стамбульские договоренности РФ и Украины саботировали лоббисты войны

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Реджеп Тайип Эрдоган

Стамбульские договоренности между Россией и Украиной саботировали лоббисты войны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире местного телевидения во время выступления перед военнослужащими на военных учениях Efes-2024. По его словам, теперь «никто не знает, когда и чем закончится война», которая «увеличивает финансовые издержки региона и мира», передает ТАСС.

Стамбульский процесс, к которому мы приложили усилия и который был направлен на достижение справедливых договоренностей о мире, к сожалению, был саботирован и заблокирован лоббистами войны, препятствовавшими ему, — сказал Эрдоган.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и педагогами в Харбинском политехническом университете заявил, что проект договоренностей в Стамбуле мог бы стать базой для переговоров по Украине. Он напомнил, что в 2022 году Россию в очередной раз обманули со стамбульскими соглашениями и отводом войск от Киева и теперь предстоит понять, с кем Москва может иметь дело и кому можно доверять.

Украина отказалась от стамбульских соглашений после того, как ей велел это сделать бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, напомнил ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. До 21 мая 2024 года украинский президент Владимир Зеленский имел «хотя бы формальное право подписать капитуляцию», говорит он. Теперь же, по словам Журавлева, за него «это придется делать кому-то другому».