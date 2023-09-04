Эрдоган обсудит с турецким кабмином итоги встречи с Путиным в Сочи Эрдоган 5 сентября обсудит итоги встречи с Путиным с турецким правительством

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

На следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с членами турецкого правительства итоги переговоров, сообщил ТАСС источник в канцелярии турецкого президента. Кроме того, на заседании затронут последние события в Турции и развитие экономики.

5 сентября состоится заседание кабинета министров под председательством господина президента. Будут обсуждаться итоги переговоров с господином Путиным. Также будут затронуты события в Турции и экономика, — сказал источник.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября в середине дня. Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным зерновую сделку с учетом новых условий ООН. При этом основной темой для разговора станет жизнеспособность такой сделки. Обе стороны переговоров намерены тщательно изучить предложения, подготовленные специалистами ООН.

Помимо этого, во время переговоров Эрдоган также планирует заявить о готовности Анкары выступить посредником по Украине. Такое посредничество, в частности, будет включать в себя организацию прямых переговоров между РФ и Украиной.