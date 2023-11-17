Эрдоган назвал страны, которые могут спасти Ближний Восток от войны Эрдоган: Турция и ФРГ могут удержать Ближний Восток от распространения конфликта

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Турция и ФРГ совместными усилиями могут спасти Ближний Восток от распространения на него «огня конфликта между Израилем и Палестиной», заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Прекращение боевых действий в регионе является приоритетной задачей, передает TRT Haber слова турецкого главы.

Если мы, Турция и Германия, сможем обеспечить гуманитарное прекращение огня, у нас появится возможность предотвратить распространение огня конфликта на весь регион. Прекращение огня является для всех нас важнейшим приоритетом, — заявил Эрдоган.

До этого Эрдоган заявил, что после наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа «не осталось камня на камне». В ходе пресс-конференции во время визита в Германию он подчеркнул, что Израиль имеет ядерное оружие, но отказывается это признавать, потому что «хорошо использует ложь».

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Эрдоган поддерживает терроризм. По его словам, Израиль не будет слушать нотации турецкого лидера по поводу событий в Газе. Так премьер прокомментировал заявление Эрдогана о том, что Израиль является «террористическим государством», а ХАМАС — это не боевики, а «политическая партия».