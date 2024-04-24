Эрдоган назвал Нетаньяху Гитлером современности

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является «Гитлером нынешнего времени», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, рано или поздно справедливость восторжествует, и политику воздастся по заслугам, передает телеканал TRT.

Нам надо знать, что Гитлер нынешнего времени, Нетаньяху, и его сообщники не смогут избежать ответственности. Как бы далеко он ни бежал, мы последуем за ним. Однажды справедливость спросит за невиновных и угнетенных, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее Нетаньяху предупредил, что Израиль в ближайшее время усилит давление на палестинское движение ХАМАС и нанесет «болезненные удары». Это, как он считает, единственный способ добиться прогресса в вопросе освобождения заложников из Газы. Политик объяснил решение тем, что ХАМАС отвергло все предложения Тель-Авива по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Палестинское движение является единственным игроком, который не позволяет добиться соглашения, указал он.

При этом сообщалось, что ХАМАС готово делить власть в секторе Газа и предлагает создать правительство, состоящее из палестинских групп из самой Газы и с Западного берега Иордана. Глава политбюро Исмаил Хания отметил, что группировка не позволит регулировать ситуацию «оккупантам или кому-либо еще».