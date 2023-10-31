Эрдоган обвинил США в содействии преступлениям против человечества в Газе Эрдоган: Израиль совершает преступления в Газе с поддержкой США и Европы

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Израиль совершает преступление против палестинцев в секторе Газа при поддержке США и Европы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит Hurriyet, речь идет о преступлении против человечества.

С 7 октября наши братья из Газы подвергаются жестокому обращению. Израиль, пользующийся безоговорочной поддержкой США и Европы, совершает преступление против человечества. Больница дружбы, которая была нашим подарком нашим братьям из Газы, подверглась нападению израильских сил, — сказал Эрдоган.

Он заявил, что в результате израильских атак погибли 8,5 тысячи палестинцев, ранения получили более 21 тысячи человек. Значительная часть зданий в секторе Газа была разрушена.

По его словам, Анкара продолжает добиваться мирного урегулирования конфликта. Эрдоган заявил, что наиболее подходящей площадкой для этого станет палестино-израильская международная мирная конференция, которая будет организована с участием всех заинтересованных сторон.

28 октября Эрдоган заявлял, что Израиль является пешкой в руках Запада, которую можно будет принести в жертву. Президент Турции также говорил о намерении официально объявить Израиль военным преступником и оккупантом.